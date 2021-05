I-MOP aneb revoluce v úklidu. Přestaňte vytírat, opravdu ukliďte

Čisté podlahy jsou základ

i-mop XL – Umyje podlahu tam, kde ostatní stroje jsou buď moc velké, nebo neohrabané… Kromě toho, že je ověnčen mnoha patenty, je to fantastická myčka podlah do míst, kam se s ostatními konvenčními stroji jednoduše nevejdete a tuto práci pak nahrazuje vytírání klasickými mopy. Tento zdánlivě malý pomocník ušetří mnoho času a obrovsky zkvalitní účinek čištění. Při čtení tohoto článku vás může napadnout: „Byl by stroj i-mop vhodný i pro nás?“ Ano, byl! A nejlépe se o tom přesvědčíte, pokud si u výhradního dovozce i-mop do ČR a SR, společnosti i-teamcz s.r.o., objednáte předvedení stroje přímo u vás. Budete mile překvapeni. Tímto zdánlivě malým strojem bezkonkurenčně „vypucujete“ podlahu, a to i v místech, kam byste řekli, že stroj nikdy nemůže. Na druhou stranu zároveň zjistíte, že s tímto strojem zvládnete velice kvalitně umýt a ošetřit i větší plochy. Co ještě vyzdvihnout u i-mopu? Úžasně snadná a jednoduchá práce a fantastická rychlost. Znáte snad nějaký jiný stroj, kterým kvalitně umyjete za 1 hodinu až 1300 m² podlahy a přitom váží pouhých 25 kg? A navíce je bateriový?

- U složitého mytí se ohýbá i-mop, vy ne…

- Chystáte se na generální úklid domácnosti? Půjčte si i-mop na víkend z práce! J

- Jste šetřivý a každá koruna je pro vás důležitá? Pak se i-mop stane vaším nejlepším přítelem!

- Používáte jen vodu? Používáte čisticí prostředek? Důležité je, že v každém případě je po použití i-mopu podlaha čistá a téměř okamžitě suchá a bezpečná!

- Proč je i-mop posledních 5 let hitem ve světě? Přesvědčte se o tom sami. Objednejte si bezplatné předvedení stroje přímo u vás! (proklik na objednávací formulář i-teamcz)

Rychlá a jednoduchá dezinfekce prostor

i-fogger - praktický nástroj, který je dobré mít během i po pandemii COVID-19. Rychle dezinfikuje povrchy a celé prostory. Mobilní jednotka vytváří a rozptyluje dezinfekční aerosol (mlhu), která snižuje počet vzdušných mikroorganismů a virů. Navíc jednoduše aplikuje dezinfekční prostředek na povrchy, které jsou obtížněji přístupné. i-fogger je vhodný pro všechny vnitřní prostory, např. kinosály, divadla, školní učebny, restaurace, hotelové pokoje, dopravní prostředky, kanceláře. Podívejte se, jak rychle lze dezinfikovat školní třídu během přestávky. (Proklik na youtube kanál i-teamcz) Pro cílenou dezinfekci (klávesnice, kliky, zábradlí, apod.) je pak určena řada přístrojů i-cover.

Udělejte ze svých prostor bezpečné místo

Víte, že kvalita vnitřního vzduchu je 5 až 10 krát horší než venku? A že v budovách trávíme až 90 % svého času? Abychom zlepšili naše životní podmínky a zdraví, musíme dýchat čistý a zdravý vzduch. Proto jsme navrhli i-air PRO: vysokokapacitní čistič vzduchu, který zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu ve středních až velkých prostorech až do 500 m². Toto zařízení může pracovat nonstop, takže nedochází k výkyvům hladiny znečištění vzduchu jako při použití jednorázového způsobu vyčištění vzduchu v místnostech. Používejte jej ve sportovních areálech, kancelářských prostorech, nemocnicích a klinikách, vzdělávacích zařízeních nebo hotelech a restauracích. Zkrátka všude tam, kde chcete dýchat čerstvý vzduch.

VŠECHNA PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ POTŘEBUJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ŘEŠENÍ ČIŠTĚNÍ

Pokud jste dočetli až sem, není pro vás úklid a čistota jen prázdným slovem nebo kolonkou v dotazníku provedených činností. Všechna průmyslová odvětví mají svůj specifický způsob čištění. V závislosti na prostoru, zaměření, hygienické úrovni a době čištění – ráno, odpoledne nebo 24/7 – mohou být potřeby čištění zcela odlišné. V týmu i-teamcz jsme si stanovili za cíl poznat prostory a určit, jakou metodu čištění potřebujeme k dosažení skutečné čistoty. Máme jedinečný koncept, který se nazývá „4D čištění“. Náš holistický přístup k čištění sestává ze 4 rozměrů – podlahy, stěny, povrchy a vzduch. Pokud některou z těchto dimenzí znehodnotíte, nikdy nebudete mít opravdu čisté výsledky.

