I hmyz ve městech zažívá bytovou krizi

Paradoxně právě města se svojí rozmanitou kvetoucí zelení mohou zachránit mnoho hmyzích druhů lépe než zemědělská krajina ošetřovaná pesticidy a herbicidy. Ale to bychom museli změnit péči o městskou zeleň. Nahradit sterilní trávníky lučními květy a zasadit více stromů. Zeleň by měla být co nejpestřejší, aby byla k užitku nejen lidem, ale nabídla i potravu pro ubývající, a přitom tak důležité živočišné druhy.

V následujícím roce otevře společnost Kaufland další čtyři komunitní zahrady

Hmyzí hotely

Největší tuzemský potravinářský řetězec Kaufland letos zahájil svůj projekt na rozšíření zahrad ve velkých městech. Otevřel první dvě komunitní zahrady v blízkosti svých prodejen v Kutné Hoře a v pražské Podbabě. Tamní obyvatelé mají místo, kde mohou trávit svůj volný čas, pěstovat zeleninu nebo bylinky ve vyvýšených záhonech. Součástí zahrady je i veřejný kompostér, prostor pro grilování, paletové sezení a hmyzí domečky.

Hmyzí domečky nebo také hotely jsou určeny pro samotářské druhy hmyzu. U nás jich žije zhruba 500 druhů. Hmyzí hotel je pro ně důležitým náhradním biotopem, aby si zajistily pokračování svého rodu. Nejčastějšími obyvateli hmyzího hotelu tak bývají například včely samotářky, čmeláci, motýli, pestřenky, zlatoočky či slunéčka sedmitečná. Věděli jste, že jedna včela samotářka zvládne opylovat stejné množství květů jako 50 včel medonosných? Sice neprodukuje med, ale je mírumilovná a nerojí se.

Společnost Kaufland chce rozvinout a podpořit biodiverzitu. U svých pražských prodejen postaví do konce letošního roku hmyzí hotely. Na projektu spolupracuje se společensky prospěšným podnikem Kokoza. Hmyzí hotely budou mít navíc osázenou stříšku a postupně by se měly objevit u Kauflandů po celé republice.

Hmyzí hotel si můžete vyrobit i na své zahradě.

I vy sami doma si můžete takový hmyzí hotel vyrobit. Chcete vědět jak? Použijte dřevěnou konstrukci s přírodními materiály jako trouchnivějící dřevo, slámu, seno, šišky, mech, ulity hlemýžďů. Zadní stranu hmyzího hotelu nechte otevřenou, aby byl přístup pro hmyz z obou stran volný.

Většinou ještě v den, kdy instalujete hmyzí hotel v zahradě, přiletí první obyvatelé. Do otvoru si nejdříve přinesou potravu ve formě pylu, pak nakladou vajíčka a nakonec otvor zavíčkují. Z vajíček se vylíhnou larvy, které se později zakuklí a přežijí zimu. V dalším roce se celý generační vývojový cyklus opakuje.