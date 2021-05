I doma můžete mít moderní fitness, říká Miroslav Jirčík z 3D FITNESS

V současné koronavirové době nám vládní opatření znemožňují navštěvovat fitness centra a další sportoviště. Opravdu by nám v nich hrozilo takové riziko nákazy, že musely být zavřené?

Fitness centra jsou bezesporu místa, kde dochází k setkávání lidí. Z tohoto důvodu plně respektuji a chápu obavy epidemiologů z možnosti šíření nemocí i v tomto prostředí. Na druhou stranu, a to vnímám jako mnohem důležitější, je pozitivní přínos činnosti fitness center a jejich personálu. Velká část fitness sektoru je díky České komoře fitness a jejího velmi intenzivního napojení na zahraniční partnery připravena poskytnout velmi propracovaný manuál na provoz fitness center v maximálně bezpečném provozu, který minimalizuje možnosti přenosu nemoci. Fitness centra jsou místa, která lze velmi snadno dezinfikovat. Díky registračním systémům lze velmi efektivně trasovat každého návštěvníka či cvičence. V každém prostoru je možné velmi snadno zajistit dodržování rozestupů či počet klientů na m2. V mnoha státech světa jsou nyní fitness centra již otevřena, a to i v základních stupních rozvolňování. Mnoho světových institucí si plně uvědomuje pozitivní přínos činnosti fitness center na zdraví a pozitivní psychiku lidí, které výrazně převyšují míru rizika přenosu nákazy v těchto prostorech.



Mnoho těch, kteří dříve aktivně sportovali, na home office nabralo kila navíc. Přitom pro zachování zdraví a budování imunity je aktivní životní styl důležitý. Jak v dnešních dnech lidé vnímají aktivní pohyb?

Jsem přesvědčený, že lidé komplexně přehodnocují svůj přístup ke zdraví a péči o jeho kvalitu. Mnoho z nás se během pandemie setkalo s úmrtím či velmi těžkým průběhem někoho blízkého z rodiny či okruhu nejbližších přátel. Podobné okamžiky v životě mnohdy působí jako zrcadlo. V dané chvíli si člověk uvědomí, že to může být i kdykoliv on sám, kdo se v podobné situaci může dříve či později ocitnout. V posledních měsících jsme mohli vidět velké množství aktivně žijících lidí, kteří měli průběh nemoci mnohem lehčí. Mnoho studií tento fakt i v celosvětových číslech potvrzuje. Je tedy zcela zřejmé, že pohyb, zdravý životní styl, regulace stresu a kvalitní regenerace mají velmi pozitivní vliv na komplexní zdraví člověka. Z výše uvedených důvodů jsme si zcela jisti, že lidé, a to již od nižších stupňů vzdělání, začínají vnímat, že pohyb je skutečně cestou ke zvýšení imunity a optimálnímu zdraví. Fitness centra jsou ideální startovací místo pro zahájení renesance přístupu ke zdraví každého člověka. Kvalifikovaný personál, trenéři a bezpečné prostředí jsou zárukou pro úspěšný začátek nového, kvalitnějšího životního stylu.

Lidé začali více sportovat venku v přírodě a u sebe doma. Jaký jste zaznamenali trend v domácím fitness?

My jsme se jako společnost 3D FITNESS nikdy dříve plně nevěnovali domácímu sektoru. A to především, že v domácím fitness není zajištěna odbornost při realizaci tréninku. A to vzhledem k vybavení i vedení tréninku. Mnohdy si lidé kupují domů vybavení, které nesplňuje téměř žádné bezpečnostní parametry, a kvůli vysokému tlaku na nízkou cenu výrobci dodávají vybavení, na kterém se ani pořádně cvičit nedá. Toto vybavení se stává domácími věšáky. Ale mohu s pozitivním pocitem potvrdit, že doba se mění. Lidé si uvědomují, že i doma chtějí cvičit na kvalitním vybavení, a dost často začínají využívat zkušených osobních trenérů i ve svých domácích fitkách.

Já osobně odmala závodím na běžkách, běhám, jezdím na kole. Dříve člověk v zimě na hřebenech nepotkal ve stopě téměř nikoho. Stopy také nebyly tak perfektně upravené. Večer v parku neběhal téměř nikdo. Na závodech se sešlo pár opravdových nadšenců. V posledních letech se trend skutečně mění. A to je skvělé. Již je zcela běžné potkávat v parku či na běžkách běžce všech věkových kategorií. Tedy u dětí se trend spíše obrací. Dříve dětí sportovalo výrazně více. Děti běhaly venku, kopaly do míče, lezly po stromech. Pevně věřím, že generace, která nyní aktivně sportuje, již velmi brzy začne přivádět i své děti k aktivnímu pohybu a bude zase lépe.

Budují se teď více domácí posilovny? A jaké stroje a další vybavení jsou právě IN?

Ano. Domácí posilovny se stávají nedílnou součástí realizací nových domů. U mladých rodin cítíme chuť vytvořit si doma kout pro aktivní pohyb. Pro sebe i pro své děti. Realizujeme rovněž velké množství revitalizací místností, které nepřinášejí v dané nemovitosti tak vysokou hodnotu, jakou může přinést dobře zpracované domácí fitko. Je mi rovněž potěšením, že se mnoho klientů při návrhu radí se svým osobním trenérem, který bude na pravidelný trénink celé rodiny dohlížet.

Ohledně vybavení je vždy důležité pečlivě zvážit využití, uživatele a intenzitu tréninku. Domácí fitness musí být v souladu s ostatními aktivitami rodiny a má přispívat ke zkvalitnění života všech uživatelů. Ideální je vždy pozvat odborníky, kteří mají s návrhy domácích fitness center bohaté zkušenosti a dokážou využít všech parametrů daného prostoru a plně zohlednit potřeby uživatelů.

Základem domácího fitness je většinou dobré kardio, tedy běhací pás, kolo, veslo či jiný prvek, kde lze rozvíjet kardiovaskulární kapacity, které jsou prospěšné ve většině sportů, ale i v běžném životě. Kvalitně připravený prostor na silový trénink, a to formou cvičení s vlastní vahou či drobnými pomůckami, jako je TRX, Kettlebells, medicinbaly. Výborný je samozřejmě trénink na izolovaných strojích, a to především na strojích kladkových, kdy kladka umožňuje neomezený rozsah pohybu. Zde je bezesporu nejlepším řešením Encompass od Total Gym.

Nabízíte virtuální tréninky a nově také online workshopy. S jakým se setkáváte ohlasem?

Je to skvělé. Mnoho let jsem působil jako trenér a na mnohých dalších pozicích v sektoru fitness v zahraničí. Při této příležitosti jsem se účastnil obrovského množství konferencí a prezentací ze světa fitness. Vždy mě dokázaly nadchnout virtuální tréninky, které umožňovaly poskytnout velmi kvalifikovaný program lidem po celém světě, a to vše za velmi atraktivní peníze. V Česku jsme zaznamenali obrovský nárůst online tréninků kvůli pandemii. Naše 3D FITNESS ACADEMY již několik měsíců připravuje online kurzy a také online lekce a zpětná vazba je skvělá. Lidé se naučili využívat technologie a jejich obrovský potenciál. Na druhou stranu se trenéři dokázali přetransformovat do rolí online moderátorů a prezentovat své myšlenky a programy i bez osobního kontaktu. Díky skvělým aplikacím, jako je například MyZone, lze v reálném čase komunikovat s celou komunitou a rovněž sledovat intenzitu jejich tréninku. Díky tomuto prostředí má trenér neustálou kontrolu nad každým účastníkem online lekce a všichni se mohou navzájem motivovat. Je to úžasné a velmi inspirativní. Online nikdy nenahradí osobní tréninky či živé lekce ve fitness centrech, ale je to velmi zajímavá alternativa v obdobích, jako je například pandemie či jiná lokální izolace.

Co myslíte – vrátí se lidé po pandemii a všech těch opatřeních zpět do fitness center, nebo budou stále cvičit sami doma?

Velmi pečlivě sleduji trendy v zahraničí. Díky naší spolupráci s předními světovými institucemi máme přístup k datům států, které již svá sportoviště otevřely. Jednoznačně z těchto dat vyplývá, že návštěvnost se v řádech týdnů vrátila k číslům před pandemií a po několika týdnech je návštěvnost ve většině států již výrazně vyšší. Potvrzuje se tedy výše uvedený fakt, že lidé začínají vnímat aktivní pohyb jako důležitou součást svého optimálního zdraví. Rovněž se potvrzuje, že klienti svým sportovištím věří, a to z pohledu bezpečnosti před přenosem infekce, tak i po odborné stránce kvalifikace personálu. Cvičení doma bude mít rovněž vzrůstající trend, ale atmosféru fitness centra či arény pro skupinový trénink doma nelze vytvořit. Člověk je tvor společenský a moderní fitness není jen místem pro trénink, ale třetím místem v životě člověka, kde se setkává s lidmi vyznávajícími podobné hodnoty.

Jak koronavirová situace ovlivnila 3D FITNESS? Klesl vám objem zakázek? Museli jste svou nabídku nějak přizpůsobit? Přinesla dnešní nelehká doba vaší firmě také něco dobrého?

Tato doba je pro nás všechny velkou výzvou. A to nejen ve firmě 3D FITNESS. V reálných číslech jsme samozřejmě zaznamenali propad tržeb. Ve vzdělávání je propad extrémní. V oblasti prodeje produktů je výpadek kompenzován domácími realizacemi a realizacemi, které byly dlouhodobě naplánované, a krátkodobý lockdown na tyto projekty nemá zásadní vliv. Velmi nepříjemným sekundárním faktorem pandemie je i výrazné zdražování produktů, komodit a dopravy. To se samozřejmě negativně promítne do konečných cen a rovněž do snížení marží.

Výzvy však s sebou vždy přinášejí i změnu vnímání priorit. Mnohdy je to čas zpomalení, někdy až úplného zastavení. Zde je vždy velmi důležité, jak se člověk či firma v dané chvíli zachová. Buď začne plakat, anebo využije času a prostoru k analyzování, vyhodnocování a plánování. Tedy, pokusí se využít nově vzniklého času k činnostem, na které není v plném provozu mnohdy čas. S odstupem času mohu říct a rovněž velmi poděkovat celému týmu 3D FITNESS, že jsme tento čas využili skvěle. Začali jsme mnohem intenzivněji komunikovat s našimi partnery a klienty v zahraničí i doma. Zapracovali jsme velmi intenzivně na online prostředí. Zahájili jsme stavbu nových skladů a zázemí firmy. Měli jsme čas navázat spolupráci s velmi zajímavými lidmi a rozšířit náš tým.

Pevně věřím, že celý fitness sektor tuto dobu zvládne a již brzy se setkáme na nějakém skvělém kongresu či osobně při plánování zajímavých projektů.

Více informací o 3D FITNESS najdete na www.3dfitness.cz.