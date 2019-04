Hypotéky by mohly být pro mladé do 36 let dostupnější

Komerční sdělení 7:00 , aktualizováno 12:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Po regulacích České národní banky není vůbec jednoduché získat hypotéku. Vlastní bydlení se tak čím dál více vzdaluje i mladým rodinám. Tomu by ale mohl být brzy konec, ministerstvo financí chce ve vládě prosadit, aby mladí lidé do 36 let měli snazší přístup k hypotečním úvěrům.