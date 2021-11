Hypotéka má počítat s tím, že život neběží vždy podle plánu, říká odborník z Air Bank

Splácení hypotéky v devíti z deseti případů ovlivní různé nečekané životní situace, vysvětluje Radek Perman, vedoucí hypotečního oddělení v Air Bank. Proto je podle něj důležité, aby se hypotéka dokázala těmto situacím vždy přizpůsobit. V prvních fázích plánování, třeba už při výběru doby fixace, je důležitý výhled právě na příštích zhruba pět let.

Jak dnes vypadá typický žadatel o hypotéku?

V Česku je takový člověk průměrně ve věku lehce pod čtyřicet let. Dost podobné je to i v Air Bank, kde máme obecně spíše mladší klienty. U hypoték se ale i u nás průměrný věk žadatelů pohybuje mezi třiceti pěti a čtyřiceti lety. Typicky spolu žádají buď partneři, anebo manželé. Klientů, kteří si hypotéku berou sami, je přibližně třetina.

V jaké životní fázi tedy obvykle přichází rozhodnutí vzít si hypotéku?

Většinou až tehdy, kdy už klienti mají za sebou alespoň několikaletou pracovní historii. Dnes už je potřeba mít část peněz z vlastních zdrojů a vytvořit si takovou rezervu zpravidla nějakou dobu trvá. Docela dost lidí také žádá o hypotéku v době, kdy čekají přírůstek do rodiny. Z pohledu posuzování bonity žadatelů to není ideální období, z pohledu rodinného života je to ale naprosto logické. Právě v takových situacích si lidé často uvědomí, že jim jejich současné bydlení nejspíš nebude stačit.

I později ale může nastat řada životních změn. Dá se na ně vůbec předem připravit?

Různé zásadní a třeba i nečekané události se v životech klientů dějí velmi často. Hypotéka přece jen bývá závazkem i na desítky let, během kterých se lidem mohou významně změnit jejich potřeby. Náš průzkum ukázal, že neplánované životní události ovlivní dokonce devět z deseti hypoték. Přitom se nemusí vždy jednat o narození dítěte, ale může jít bohužel i o ztrátu zaměstnání nebo třeba rozvod. Někdo zase může dostat v práci přidáno, dědit nebo prodávat část majetku. U naší hypotéky proto na podobné situace myslíme. Klienti si mohou výši splátek a termín splácení zdarma přizpůsobovat podle sebe tak, aby je nic nepřekvapilo.

Roli ale hraje i úroková sazba. Podle čeho vybírat dobu její fixace?

Určitě je dobré se předem zamyslet nad vlastními vyhlídkami na příštích zhruba pět let. To je zároveň i doba fixace, kterou si klienti vybírají nejčastěji. Nejde se spoléhat na to, že za deset nebo dvacet let bude všechno tak, jak si dnes plánujeme. V horizontu pěti let ale už člověk většinou má nějaké povědomí, jak by se mohl vyvíjet jeho pracovní, finanční a rodinný život. Obecně však platí, že pokud klientovi daná sazba a podmínky vyhovují, je jistější nechat si je spíše delší dobu. Vyhne se tak riziku, že si bude muset vybírat novou fixaci zrovna v době, kdy budou úrokové sazby vyšší.

Banky i klienti stále více sázejí na online bankovnictví. Týká se to i hypoték?

Nepochybně ano, v Air Bank už dnes většina klientů žádá o hypotéku v internetovém bankovnictví. A myslím, že za několik let už bude online vyřízení hypotéky v Česku naprosto běžné. Postupně se mění zažité mínění, že hypotéka je příliš složitá na to, aby šla vyřešit online. Je to podobné, jako když si ještě před několika lety málokdo uměl představit, že si online objedná nákup a nechá si ho dovézt domů anebo že bude platit mobilem nebo hodinkami. Přitom je to dnes úplně běžné. Až budou dnešní teenageři jednou potřebovat hypotéku, nejspíš by se divili, proč by kvůli tomu měli někam chodit. Klientům ale stále budou k dispozici hypoteční bankéři, se kterými se mohou o všem poradit.

Má Air Bank ve svém hledáčku v oblasti hypoték nějaké novinky?

Aktuálně je to hlavně možnost založení žádosti o novou hypotéku v mobilní aplikaci My Air. Půjde v ní také refinancovat hypotéku z jiné banky. Příští rok bychom také rádi začali poskytovat hypotéku na stavbu domu nebo na koupi bytu z developerského projektu. A do budoucna se chceme zaměřit na zjednodušení podmínek pro mladé, aby na hypotéku a vlastní bydlení dosáhli snáz. Ti jsou znevýhodnění v tom, že pracovní život začínají s nižší mzdou a neměli ještě tolik času naspořit si dost vlastních zdrojů. To se ale může během několika let výrazně změnit s tím, jak budou kariérně postupovat. Proto přemýšlíme, jak bychom jim ze začátku mohli pomoci.

S jak dlouhou dobou na vyřízení hypotéky má žadatel obvykle počítat?

Velmi záleží na připravenosti klienta a na tom, v jaké fázi rozhodování o koupi se zrovna nachází. Pokud už má nemovitost domluvenou, měl by počítat zhruba se třemi týdny do podpisu hypoteční smlouvy a potom zhruba s dalším týdnem na čerpání peněz. Ale i když podepíšeme hypoteční smlouvu, klienti nemusejí peníze čerpat ihned, protože s čerpáním mohou začít až za dvanáct měsíců.

Může se během příštích dvaceti nebo třiceti let zásadně změnit způsob, jak banky, ale i klienti k hypotékám přistupují?

Převratné změny ze strany bank, třeba co se týče parametrů pro posuzování žádostí, do budoucna neočekávám. Budou se ale podle mě hledat způsoby, jak klientům poskytnout financování celé hodnoty nemovitosti. Nebudou to stoprocentní hypotéky, ale spíše řešení, aby si lidé nemuseli chybějící peníze půjčovat se zbytečným rizikem. Ze strany klientů stále očekávám značný zájem o vlastní bydlení. A myslím si, že se ve větší míře opět obnoví myšlenka družstevního bydlení. Tedy model, kdy si skupina lidí založí družstvo, společně si vezmou úvěr a postaví si za něj bytový dům.