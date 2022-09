HÝBEME SE HEZKY ČESKY jde do finále

Pro letošní rok nově motivuje k pohybu také samotné hlasující, kteří v rámci podpory svých týmů nachodili takřka 1 000 000 kilometrů. Celkem jsou pro soutěžící připraveny ceny v hodnotě přes 7 000 000 korun. O výši konkrétní finanční podpory se jednotlivé týmy utkají v podzimním hlasováním, které začíná 1. září přímo na prodejnách.

„Jsme rádi, že náš projekt inspiruje. Nejenže se do něj i letos přihlásilo více než tisíc týmů a sportovních klubů z celé země, ale zapojili se i celé rodiny a další lidé, kteří měli možnost podpořit své favority pohybem. Inspirovali jsme tak tisíce lidí a rodin k pohybu, kteří v rámci projektu nachodili téměř 1 000 000 kilometrů. Vnímáme, že v dnešní době má každá inciativa, která inspiruje ke zdravému životnímu stylu, svůj smysl a jsme hrdí, že se nám to daří už druhým rokem. Navíc motivujeme nejen děti, ale celé jejich rodiny, přátele a kamarády,“ hodnotí dosavadní průběh Jens Krieger, generální ředitel PENNY a Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY dodává: „Zapojení a podpora od veřejnosti nás příjemně překvapila. I proto jsme se rozhodli všechny týmy podpořit navíc i kilometry, které každý den nachodí naši zaměstnanci. Při přepočtu na počet zaměstnanců na prodejnách každodenní průměrný počet 12 kilometrů na každého a počet mikroregionů, do nichž je celá země v rámci projektu rozdělena, znamená, že jsme spravedlivě v každém z nich připsali týmům 2 800 kilometrů.“

Právě nachozené kilometry byly v letošním ročníku rozhodující pro výši finanční podpory, o kterou se týmy utkají v nadcházejícím finále. Vítězný tým v každém ze 154 mikroregionů dostane od PENNY v každém případě podporu ve výši 15 000 korun a další dva týmy v pořadí 5 000 korun. Všude, kde hranice nachozených kilometrů v rámci daného mikroregionu přesáhla 10 000 nachozených kilometrů, byla navýšena finanční podpora o 10 000 korun pro každý tým. Celkem tak může vždy jeden tým v mikroregionu získat podporu až 25 000 korun a další dva až 15 000 korun.

Na základě červnového hlasování veřejnosti na internetových stránkách www.hybemesehezkycesky.cz byli zvoleni finalisté, kteří se nyní od 1. září do 27. září ve finálovém hlasování přímo na prodejnách utkají o konkrétní výši podpory. V každém regionu se bude rozhodovat až mezi třemi sportovními týmy a celkem bude oceněno 439 týmů, a to nejen finanční podporou, ale i zdravými potravinami, a to v celkové hodnotě přes 7 000 000 korun.

Partnery projektu jsou stejně jako v loňském roce Česká obec sokolská a Asociace školních sportovních klubů, jejichž prostřednictvím byly na jaře osloveny tisíce týmů napříč Českou republikou. „Zejména spolupráce se Sokolem je velmi úspěšná a přesahuje hranice tohoto projektu. I letos budeme například partnerem Sokolského běhu republiky na státní svátek 28. října. Nejde jen o širokou členskou základnu, ale i o hodnoty a tradice Sokola, který je nám svým působením i v těch nejmenších obcích po celé zemi velmi blízký. Sport jako takový pak podporujeme dlouhodobě a nejrůznějšími způsoby. Aktuálně jsme například partnerem filmu o Janu Kollerovi, jehož příběh malého kluka, kterého nikdo ve světě velkého fotbalu nechtěl, je pro malé kluky a holky až neuvěřitelně inspirující. Zkrátka snažíme se pohyb, sport a zdravý životní styl podpořit na všech úrovních,“ dodává Vít Vojtěch.

V loňském roce se do projektu zapojilo více než 1 100 týmů z celé země. Finanční podporu v celkové výši bezmála 4 000 000 korun si nakonec rozdělilo 455 finalistů. Zároveň týmy pro své členy obdržely zdravé potraviny vlastních značek PENNY. Projekt byl velmi kladně hodnocen laickou i odbornou veřejností. Mimo jiné získal druhé místo v rámci udílení cen IMC Czech Awards v kategorii Charitativní a neziskový marketing, CSR kampaně.