Značka HUTIRA je zásadním hráčem hned v několika průmyslových oblastech. Ve svých začátcích v 90. letech se nejprve věnovala báňské činnosti, nedlouho poté však začala své aktivity rozšiřovat – výrazně se tak podílela na plynofikaci v České republice. V odvětví plynárenství patří prostřednictvím společnosti HUTIRA – BRNO stále mezi klíčové aktéry na tuzemském trhu.

Jakožto dodavatel a výrobce nabízí kompletní plynárenský sortiment včetně plynových regulačních zařízení, a to jak typových, tak těch určených pro individuální potřeby zákazníků. HUTIRA – BRNO se snaží také vnímat řadu problémů a výzev spojených s energetikou a ekologií a pružně na ně reagovat. Při výzkumu či zavádění nových technologií zároveň nezapomíná na své ústřední motto – úctu k přírodě.

HUTIRA je spolehlivým partnerem v plynárenství, vodárenství i průmyslu

Jedním z odvětví, ve kterém značka HUTIRA toto heslo do posledního zbytku naplňuje, je produkce biometanu. Tyto aktivity v celé skupině zaštiťuje mladá a dynamická společnost HUTIRA green gas, která se zabývá komplexním technickým řešením pro úpravu bioplynu na biometan a jeho následným využitím. Biometan je možné vtláčet do plynárenské soustavy nebo využít jako palivo v dopravě. Právě technologie vtláčení do sítě je oblast, kde díky více než třicetiletým zkušenostem mateřské společnosti HUTIRA-BRNO v oblasti plynárenství může být společnost HUTIRA green gas silným a spolehlivým partnerem pro projekty s tímto zaměřením, a přispívat tak také k ozelenění plynárenství.

Komplexním technickým řešením pro úpravu bioplynu na biometan

„Snažíme se dívat do budoucnosti a směřovat naše produkty k perspektivním zdrojům obnovitelné energie. Takovým je kromě vodíku i biometan, jenž je plně v souladu s naší dlouholetou filozofií – věříme totiž, že klíčem k budoucnosti je respekt k prostředí, ve kterém žijeme. Proto směřujeme k trvale udržitelným řešením, ctíme environmentální chování společnosti a snižujeme negativní vlivy na životní prostředí a uhlíkovou stopu, a také se snažíme být v tomto ohledu dobrým příkladem a motivací pro ostatní,“ řekl Ivo Hutira, majitel a jednatel společností HUTIRA.

Udržitelný přístup se značka HUTIRA snaží akcentovat i v Jihomoravském kraji, ze kterého pochází. V rámci Regionální hospodářské komory Brno tak stojí za iniciativou Go Green!, která sdružuje firmy z regionu podporující ekologii a udržitelnost. V říjnu letošního roku pak společnost HUTIRA – BRNO obdržela ocenění Zlatý partner pro Brno, které vyzdvihuje ekologické aktivity firmy. Úspěchy společnost sbírá také v dalších ohledech, letos v říjnu byla totiž vyhlášená ekonomicky nejúspěšnější firmou Jihomoravského kraje.

Dalším z témat, kterému se značka HUTIRA dlouhodobě věnuje, je kvalita a nedostatek pitné vody. Dceřiná společnosti HUTIRA – VISION již několik let vyrábí a dodává vlastní úpravny vody, které umožňují upravit povrchovou, studniční, dešťovou nebo vodu z hlubinných vrtů na vodu pitnou. Díky těmto technologiím tak za poslední roky získaly přístup ke kvalitní pitné vodě tisíce lidí. „Naše úpravny vody mají obrovský význam pro obce či větší oblasti, které trpí nedostatkem pitné vody. Problémy tohoto rázu totiž umí velmi efektivně řešit. Úpravny vody vyrábíme a dodáváme jak ve stacionárních, tak v mobilních řešeních, díky čemuž je možné je využít i ve výjimečných situacích a vodu tak zároveň upravit z téměř jakéhokoliv vodního zdroje,“ doplnil Ivo Hutira. Druhým významným segmentem, kde společnost HUTIRA – VISION působí, je pak také úprava průmyslové vody, u které jsou však sledovány jiné parametry a hodnoty.

Úpravna vody CCW

V oblasti vodárenství značka HUTIRA není žádným nováčkem. Naopak ji lze považovat za průkopníka progresivních řešení. V roce 2008 totiž uvedla na trh malé vodoměrné šachty Modulo, které postupně začaly nahrazovat doposud využívané velké šachty, do nichž bylo nutné vstupovat. Malé vodoměrné šachty si postupně získaly díky svým unikátním, a především praktickým vlastnostem vynikající renomé, k uživatelům si jich tak našly cestu desítky tisíc. Velmi dobrým příkladem byla v tomto ohledu například dodávka a instalace šachet Modulo v moravské obci Slatinice. Kromě vodoměrných šachet nabízí značka HUTIRA také kompletní sortiment pro vodárenství, který aktuálně zaštiťuje společnost ATJ Special. Ta je součástí skupiny HUTIRA od roku 2020.

Malá vodoměrná šachta MODULO

Široké rozpětí aktivit značky HUTIRA se projevuje také v odvětví průmyslu, především díky společnosti HUTIRA – BRNO. Zásadní je v tomto směru například mobilní sací bagr, který aktuálně výrazně vypomáhá pracovníkům pražského metra s jeho údržbou. Progresivní jsou pak i kontejnerová řešení, která lze díky dlouholetým zkušenostem pracovníků značky HUTIRA využít v odvětvích plynárenství, vodárenství či potravinářství nebo také pro účely výstavby například komerčních objektů. Neméně užitečné jsou také ohřevné prvky v podobě topných plášťů či ohřevných skříní s celou řadou možností aplikace nejen v tuzemském průmyslu.

Kontejnerová řešení na míru

MSB HUTIRA – mobilní sací bagr

Značka HUTIRA si zakládá na tom dělat věci poctivě a šetrným způsobem. Mezi největší odborníky na trhu ji řadí nejen kvalitní a několik desetiletí budované know-how, ale také profesionální přístup a špičková kvalita nabízených produktů. Ta se přitom potvrzuje v globálním měřítku, značka totiž za dobu své existence realizovala stovky projektů na celkem čtyřech kontinentech.

Pod značkou HUTIRA se dnes skrývá již více než desítka firem, celá skupina se přitom stále rozrůstá. I díky tomuto růstu tak bylo nutné celou značku v rámci jednotlivých odvětví unifikovat. V letošním roce proto došlo k vytvoření nové vizuální identity a sjednocení značky napříč jednotlivými společnostmi. Ty tak dostaly nová loga s výraznými jednotícími prvky. Ruku v ruce s tím šla i tvorba nových webových stránek hutira.cz, které zastřešují celé portfolio a představuje značku HUTIRA jako takovou.

Podle majitele a jednatele společností HUTIRA je nejen její moderní prezentace, ale zejména stabilní růst značným závazkem. „Pro nás to znamená, že musíme klást ještě větší důraz na odbornost a věnovat se i kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců. Každý růst s sebou může nést potenciální rizika, neustále tedy dbáme na kvalitu, maximálně profesionální přístup a spolehlivost, kterou vyžadujeme i od našich dodavatelů,“ uzavřel Ivo Hutira.