Human design rozvíjí lidský potenciál již 35 let

Jak poznáte, že žijete život, který je opravdu váš?

„Jestli to budeš dělat takhle, nikam to v životě nedotáhneš.“ Kolikrát jste už slyšeli podobnou větu? Nebo to, že každé rozhodnutí je potřeba pořádně promyslet a pro dosažení úspěchu musíte zaměřit pozornost do jednoho bodu? Kolikrát už se vás někdo snažil přesvědčit, že rozdělanou práci je nutné za každou cenu dokončit, že na příležitosti nesmíte čekat a že byste občas měli dělat věci, které vás nebaví, nebo vám dokonce škodí?

Human design je systém, jehož kořeny sahají až k čínskému I-ťingu. Umožňuje podrobně popsat vaše vnitřní nastavení, dary a talenty. Ukazuje ideální způsob vašeho jednání, který vede k naplněnému životu. Při zkoumání svého Human designu dost možná zjistíte, že dobře míněné rady, které jste kdy dostali od svých rodičů, učitelů nebo kamarádů, často přinášejí víc škody než užitku.

Pokud se na vás podobná moudra valí už od dětství, pravděpodobně jim časem uvěříte a vezmete je za svá. A právě tady nastává problém, protože obecné rady nefungují pro všechny. Některým lidem se třeba při rozhodování vyplatí namísto dlouhého zvažování vsadit na intuici. Přitom zjistit, co funguje právě pro vás a na která přesvědčení se vyplatí co nejrychleji zapomenout, je poměrně jednoduché. Navede vás Human design.

Jakub Střítezský hovoří o Human designu v Show Jana Krause (3/2011).

Jak Human design funguje?



Spolu s prvním nádechem dostane každé dítě do vínku jedinečné vlohy, které jej budou provázet po celý život. Mapa Human designu se vypočítává na základě času a místa narození, nečekejte ovšem astrologický horoskop. Získáte v ní spíš uživatelský manuál, praktický návod na to, jak být sám sebou a dělat rozhodnutí, která plně respektují vaši jedinečnost. Mapa zůstává po celý život stejná – mění se to, že si postupně lépe rozumíte a učíte se efektivněji zacházet se svými silnými stránkami i omezeními.

Každé centrum v mapě Human designu souvisí se specifickými životními oblastmi

Tělo se dá vnímat jako náš dopravní prostředek. Stejně jako v autoškole, i v životě se potřebujeme naučit, jak v něm dobře jezdit. Human design ukazuje, jak můžeme přenechat řízení hlubší moudrosti v nás, posadit se na místo pasažéra a užívat si jízdu životem. Díky tomu jdeme cestou nejmenšího odporu, projevujeme své talenty a s větší lehkostí naplňujeme své životní poslání. Pokud vás láká vás udělat první krok, stačí vyplnit vaše údaje na webu Humandesign.cz a mapa i s třístránkovým popisem vám obratem přijde do e-mailu.

U mapy vaše cesta teprve začíná

Každá mapa někam vede a mapa vašeho Human designu ukazuje cestu k vám samým. Většina lidí po přečtení stručného popisu své mapy zatouží zjistit víc. K tomu vedou dvě cesty, pustit se podrobnějšího studia, nebo si objednat Písemný rozbor své mapy. Text rozboru napsal Jakub Střítezský na základě téměř 20 let zkušeností s Human designem. Podrobně popíše vaše vnitřní nastavení, silné stránky a ideální způsob rozhodování. K tomuto dokumentu, plnému praktických informací, se můžete stále vracet. S každým dalším přečtením zjistíte, jak užitečný je ve vašem každodenním životě, všech vašich vztazích i v pracovní rovině.

Jakub Střítezský přinesl Human design do Čech.

Jakub se s Human designem seznámil v roce 2006 a okamžitě se pustil do online studia. Během pár let se stal prvním certifikovaným profesionálem a následně i učitelem HD v České a Slovenské republice. Profesionální výcvik v Human designu učí od roku 2015 i na mezinárodní úrovni, pro Human Design America, a jako lektor se účastní také mezinárodních sympozií. Ve svém přístupu kombinuje znalosti práce s traumaty a letité zkušenosti s metodami osobního rozvoje.