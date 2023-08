Hudební festival provoněný švestkami a slivovicí startuje na Zlínsku

Světově unikátní hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní letos roztančí v pátek a sobotu 18. a 19. srpna areál likérky Rudolf Jelínek nedaleko Zlína. Návštěvníci této velkolepé švestkové oslavy se mohou těšit na špičku české i slovenské hudební scény. V pátek fanoušky rozproudí Mirai, Jaromír Nohavica, Horkýže slíže nebo Argema. Sobotní program nabídne koncert kapely Kryštof, Tomáše Kluse, Báry Polákové či Visacího zámku. Chybět nebude tradiční velká cena Vizovic pojídání švestkových knedlíků letos nazvaná Memoriál Kamila Hamerského, jenž vzdá hold nedávno zesnulému matadorovi tohoto švestkového klání, zúčastní se jí i vystupující kapely.

V pátek se areál otevře v 16 hodin a návštěvníci festivalu si budou moci na dvou pódiích dále poslechnout koncert talentované mladé zpěvačky Pam Rabbit, kapelu Šrouby a matice a Premier. Jaromír Nohavica zde na pódiu navíc oslaví své sedmdesáté narozeniny. V sobotu ve 13.15 se na hlavní stage uskuteční tradiční gurmánská soutěž v konzumaci švestkových neboli trnkových knedlíků otevřená široké veřejnosti. Vystupující kapely budou mít po celou dobu festivalu svou vlastní švestkovou soutěž, vloni v ní excelovala kapela Kosovci. V sobotu bude areál otevřen od 10 hodin a vystoupí zde také kapela Poetika, Traktor, zpěvačka Rozálie Havelková, skupiny Gang ala Basta a Hodiny. Chybět nebudou i místní festivalové stálice Fleret a Kosovci. Návštěvníci se mohou těšit i na koncert lokální kapely Sympl, vítěze facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní. „Švestky a Valašsko patří odjakživa k sobě – ať ve formě čerstvě sklizených či sušených plodů, sladkých povidel či slivovice se svou specifickou vůní a jemnou chutí. Přidejte porci té nejlepší české i slovenské muziky, malebnou krajinu Vizovicka a výsledkem je Trnkobraní, festival pro všechny vaše smysly,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták. V areálu festivalu bude možné ochutnat knedlíky s různými ovocnými náplněmi, doprovodný program v likérce nabídne exkluzivní exkurze do palírny či muzea slivovice, které návštěvníky seznámí s procesem výroby tohoto typického moravského destilátu. Ten ke koloritu Vizovicka neodmyslitelně patří již od osmnáctého století.

Trnkobraní udržuje i nadále vysoký komfort ubytování. K dispozici bude placený VIP kemp, bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem nebo stanové městečko zdarma. V prostoru před festivalovým areálem bude k dispozici úschovna zavazadel. Komfort návštěvníků zajistí v sobotu i v neděli posílený noční spoj směr Vizovice – Zlín ve 2.15 hodin ráno.

Vstupenky na Trnkobraní lze do 18. srpna koupit za sníženou cenu na oba dny za 1750 korun, 2400 s VIP kempem, 1000 na pátek, 1100 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 750 korun. Na místě bude permanentka stát 1900 korun, s VIP kempem 2600 korun, páteční vstup 1100 korun, sobotní 1200 korun a VIP kemp na dva dny 800 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Vstupenky lze koupit na Odkaz Více na www.vizovicketrnkobrani.cz

Interpreti na letošním 54. Vizovickém Trnkobraní: Mirai, Jaromír Nohavica, Horkýže slíže, Bára Poláková, Visací zámek, Tomáš Klus, Kryštof, Traktor, Pam Rabbit, Šrouby a matice, Argema, Premier, Hodiny, Rozálie Havelková, Gang Ala Basta, Poetika, Fleret, Kosovci

Line-up letošního Trnkobraní:

PÁTEK 18. 8.

Starobrno stage

18:15 - 19:30 Mirai

21:00 - 22:30 Jaromír Nohavica

00:00 - 01:00 Horkýže slíže

Rudolf Jelinek stage

17:00 - 18:00 Pam Rabbit

19:45 - 20:45 Šrouby a matice

22:45 - 23:45 Argema

01:00 - 02:00 Premiér

SOBOTA 19. 8.

Starobrno stage

12:00 - 13:00 Barbora Poláková

13:15 - 14:15 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků - Memoriál Kamila Hamerského

15:15 - 16:15 Visací zámek

17:45 - 18:45 Tomáš Klus

20:15 - 21:45 Kryštof

23:15 - 00:15 Traktor

Rudolf Jelinek stage

11:00 - 11:45 Sympl - vítěz talentové soutěže

13:15 - 14:00 Hodiny

14:15 - 15:00 Rozálie Havelková

16:30 - 17:30 Gang Ala Basta

19:00 - 20:00 Poetika

22:00 - 23:00 Fleret

00:15 - 02:00 Kosovci

Vizovické Trnkobraní založili v roce 1967 vizovičtí nadšenci, aby oslavili nejvýznamnější plod tohoto regionu - švestku (valašsky trnku) a její tradiční a oblíbený produkt – pravou valašskou slivovici. Od té doby s výjimkou okupačního roku 1968 a dvou koronavirových sezon akce funguje nepřetržitě až do dnešních dnů. Lze ji tak považovat za nejstarší tuzemský festival. Návštěvníci Trnkobraní mají možnost seznámit se s historií, současností a technologií výroby tohoto unikátního nápoje, který je proslulý daleko za hranicemi České republiky. Současně i poznávají tradice a zvyklosti valašského regionu. Součástí festivalového areálu Vizovického Trnkobraní bude i gastronomický koutek s ochutnávkami specialit všeho druhu vyráběných ze švestek a plněných knedlíků vyrobených z rozmanitých druhů ovoce, ze kterých likérka vyrábí své produkty.

Historie GRAND PRIX VIZOVIC v pojídání trnkových (švestkových) knedlíků

Grand Prix Vizovic v pojídání trnkových knedlíků je to, co dělá Trnkobraní Trnkobraním. Tato světově ojedinělá soutěž láká rok co rok desítky odvážlivců, kteří se pokoušejí překonat sami sebe bez ohledu na následky, které jsou naštěstí jen krátkodobého rázu.

Knedlíky se ve Vizovicích pravidelně konzumují od roku 1972 za velkého zájmu sdělovacích prostředků. Podle dochovaných údajů v městské kronice se píše v roce 1973 o rekordu – spořádaných 61 kusech knedlíků v „Soutěži o cenu města Vizovic“. O osm let později v roce 1981 pan Josef Obdržálek z Malenovic snědl 91 kusů, v roce 1983 rovněž pan Obdržálek překračuje magickou hranici 100 kusů a vítězí s počtem 104 ks knedlíků.

Rok 1984 – rok velkého rekordu – pan Josef Slabík z Brumova posouvá laťku na 152 kusů za strhujícího komentáře Jana Valy. V roce 1992 pan František Pohorský z Tečovic spořádal 155 trnkových knedlíků. Během let padaly další hranice výkonů.

Dlouholetým držitelem českého rekordu byl pan Kamil Hamerský z Víru, který v roce 2003 spořádal neuvěřitelných 191 knedlíků. V roce 2018 ho však překonal Radim Dvořáček z Ostravy neuvěřitelným výkonem 202 knedlíků, který se tak stal novým českým a moravským rekordmanem. Kamil Hamerský však bohužel letos zemřel při autonehodě. Letošní knedlíkové klání je tak na jeho počest pojmenované Memoriál Kamila Hamerského.