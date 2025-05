Hudba, která hřeje: Plzeňská filharmonie odhalila sezónu 2025/2026

Nová koncertní sezóna 2025/2026 v podání Plzeňské filharmonie přináší nejen klasiku, ale i inovativní programy a exkluzivní vystoupení. Ať už jste dlouholetí milovníci symfonické hudby, nebo teprve začínáte objevovat krásu koncertních sálů, sezóna nabízí vše, co potřebujete, abyste si užily opravdu výjimečné chvíle.

Kultura s osobním kouzlem

Předplatné na koncerty Plzeňské filharmonie není pouze o vstupenkách – je to o zážitku, který se stane součástí Vašeho života. Na výběr je ze šesti dramaturgicky pestrých koncertních řad:

PLATINA – 8 klasických koncertů abonentní řady Platina nabízí velkolepý zahajovací koncert, oblíbený vánoční koncert, zahajovací koncert 46. ročníku festivalu Smetanovské dny a další.

DIAMANT – Vychutnejte si 7 koncertů v Měšťanské besedě. Na pomyslném hudebním jídelníčku je slavná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, večer s názvem Viva Espaňa, vrcholem bude Carmina Burana.

CROSSOVER – 3 crossoverové koncerty nabídnou slavnou filmovou hudbu Hanse Zimmera a Johna Williamse, Anime nebo hudební propojení Spirituál kvartetu a PF.

CHRÁM – Zažijte 4 jedinečné klasické koncerty v katedrále sv. Bartoloměje!

DUHA – Dětská řada, která dětem nabízí 3 interaktivní hudební pořady.

KRUH PŘÁTEL HUDBY – Komorní koncertní řada nabízí 10 koncertů ve skvělém koncertním sále Antonína Dvořáka v Domě hudby.

Výhodou předplatného je nejen stálé místo v sále, které Vám zajistí pohodlné a komfortní místo při každém koncertu, ale také výhodnější cena, než kdybyste kupovali vstupenky jednotlivě. A co je nejlepší, s předplatným máte zaručený kulturní zážitek na několik měsíců dopředu. Místo, kde můžete zapomenout na všední starosti a na chvíli se ponořit do hudby, která vás obohatí.

Kultura jako rituál

Předplatné není jen o hudbě – je to rituál, který přináší do vašeho života chvíle, které patří jen vám. Vezměte si na sebe své oblíbené šaty, pozvěte přátele, maminku nebo partnera a vydejte se do Velkého sálu Měšťanské besedy, katedrály sv. Bartoloměje, Domu hudby nebo do studia S1 Českého rozhlasu Plzeň. Šéfdirigent Plzeňské filharmonii Chuhei Iwasaki pro posluchače připravil doslova neodolatelnou dramaturgii. Podívejte se! Odkaz

Předplatné na sezónu 2025/2026 je již v prodeji! Nenechte si ujít šanci zažít světovou hudbu v srdci Plzně. Více informací a možnost zakoupení najdete na Odkaz.