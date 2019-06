Huawei P30 Lite se 48Mpx fotoaparátem překračuje vnímání reality

Model Huawei P30 lite přináší ultra-vysoké rozlišení. Je totiž vybaven špičkovým 48 Mpx kamerovým modulem, který umožňuje nadšencům do fotografování pořizovat snímky s výraznou hloubkou ostrosti a jasem, tedy takovými vlastnostmi, o kterých se jim dříve pouze snilo. P30 lite využívá inovativní skládaný CMOS sensor s účinným počtem pixelů dosahujícím 48 milionů, což je působivý úspěch, když ještě nedávno i kompaktní fotoaparáty měly běžně 5Mpx čočky. Rostoucí počet pixelů a sofistikovaný hardware naznačují, že ambice Huawei jsou v oblasti fotosmartphonů skutečně neomezené.

Nejzajímavějším aspektem senzoru P30 Lite je použití barevného filtru Quad Bayer. Klasický Bayer filtr rozptýlí barvy RGB (červená+zelená+modrá) přes mřížku (1/2 zelená, 1/4 červená a 1/4 modrá) v „mozaice“ tak, že každá barva je obklopena dalšími dvěma barvami v každém směru. Nový Quad Bayer přeskupuje barvy do čtyř pravoúhlých skupin (2 zelené, 1 červené a 1 modré), což umožňuje senzoru dosáhnout fotografií s vysokým rozlišením.

Při fotografování s P30 Lite umožňuje rozvržení Quad Bayer každému pixelu vypočítat barvu, která ho obklopuje, a měnit jejich strukturu. Výsledkem jsou fotografie s vysokým rozlišením v reálném čase. Snímky pořízené fotoaparátem P30 Lite dokonce lze tisknout ve formátu 2,8 m x 2,1 m HD a s oslnivým rozlišením 72 dpi.

Režim Huawei Super Night

Díky jedinečnému režimu Huawei Super Night mohou uživatelé pomocí až 6 sekundové nepřetržité ruční expozici zachytit živé, křišťálově čisté noční scény.

Zde si telefon pomáhá umělou inteligencí (AI), která sama rozpozná tvary a hrany fotografovaného objektu. AI následně vyrovná rozostření, které během několika sekundové expozice vzniklo tím, že navzájem překryje a automaticky vyrovná nesčetné množství obrazů. Z pohledu uživatele by se mohlo zdát, že ohromující noční fotografie jsou generovány spontánně, jako by to bylo kouzlo.

Díky interakci mezi nejmodernějšími senzory a vyvinutým softwarem si noční scény zachycené přístrojem P30 Lite zachovávají ostré detaily i za zhoršených světelných podmínek a vyhýbají se případnému přesvětlení fotek.