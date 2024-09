Hrubou stavbu usnadní BEST Univerzální nosné překlady

Jedná se o prefabrikované železobetonové nosníky obdélníkového průřezu šířky 70 mm, výšky 238 mm a délky od 1 do 4,5 m. Jsou určeny k použití ve stěnách a příčkách nad okenními a dveřními otvory, a to do světlosti až 4 m. Díky vyztužení překladu symetricky svařenou podélnou a svislou výztuží je možné je ukládat na zdivo oběma směry, tedy i již zmiňovanou hlavou dolů.

Výhody univerzálního nosného překladu BEST 7:

možnost kombinace se všemi druhy zdiva

modulový systém 250 mm (výškově i délkově)

vysoká únosnost a rozměrová přesnost a rovinnost

světlost otvoru až 4 m

stejná únosnost v obou směrech uložení

dobrá přídržnost všech typů omítek

dlouhá životnost

Osazování a omítání? Žádná věda!

Překlady se osazují do maltového lože, podle šířky zdiva jednotlivě nebo násobně, ale vždy na výšku. Lze je také doplnit o tepelnou izolaci a zajistit tak v domě tepelnou pohodu.

K omítání překladů dobře poslouží cementové, vápenocementové a sádrové omítky. Jejich přídržnost k povrchu překladů je dokonce mnohem vyšší, než vyžaduje česká technická norma.

Pozor na hrany

Tak jako s každým prvkem zdicího systému, i s BEST Univerzálním nosným překladem je nutno zacházet ohleduplně, aby nedošlo k poškození hran nebo dokonce celého výrobku. Při skládání překladů na pozemku proto doporučujeme využít vhodné zvedací zařízení a rozhodně se nespoléhat na závěsná lana. Vhodné je nechat překlady až do poslední chvíle uložené v originálním balení z výroby.

Šetří vaše náklady

Ekonomické výhody jsme sice nechali až na konec, ale při stavbě domu jde o velice důležitý moment. Uvážíte-li počet oken a dveří v domě, a zvláště pak šířku překladu nad dnes tak oblíbenými velkoformátovými okny, je finanční stránka opravdu pádným argumentem.

BEST Univerzální nosný překlad 7 zakoupíte ve Stavebninách DEK nebo na dek.cz