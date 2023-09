Hotel U Kapličky a Restaurant Chapelle. Když luxus potká tradici

Rodinná atmosféra a tradice

Je tomu již 30 let, kdy se poprvé otevřely dveře píseckého Hotelu U Kapličky a jeho restaurace. Za tuto dobu se mnohé změnilo, avšak rodinná tradice stále pokračuje.

„V roce 1993 jsme poprvé otevřeli pro naše hosty. Začínali jsme s několika pokoji a malou vinárnou,“ uvádí Jaromír Grégr st., který stojí za vybudováním hotelového komplexu společně se svou rodinou. V současné době je Hotel U Kapličky, který se nachází v jihočeském Písku, plně zrekonstruovaný. Společně s restaurací v roce 2021 prošel pečlivou rekonstrukcí, jejímž výsledkem je moderní design, elegantní prostory vhodné nejen pro konání významných událostí, ale i soukromých a firemních akcí. Je to místo, které kombinuje luxusní ubytování, skvělou gastronomii a celkově prostředí, ve kterém se návštěvníci budou cítit více než příjemně.

„Zakládáme si na rodinné atmosféře, kterou se snažíme dlouhá léta budovat, a také na skvělém pracovním kolektivu, který se, troufám říci, odráží na spokojenosti našich zákazníků,“ říká majitelka hotelu Kateřina Bernasová. Tato slova potvrzuje i známý český herec a autor projektu Gastromapa Lukáš Hejlík, který Hotel U Kapličky, respektive hotelovou restauraci – Restaurant Chapelle, několikrát navštívil.

Lokální a sezónní suroviny s úctou k francouzské kuchyni

Restaurant Chapelle (v překladu kaple, kaplička) láká své hosty především kvalitou lokálních surovin od místních dodavatelů a rozmanitostí chutí - to vše s úctou k francouzské kuchyni a respektem k historickým hodnotám.

Tým restaurace vede šéfkuchař Roman Dolejš, který prošel mnoha zahraničními restauracemi, z nichž některé byly oceněny Michelinskou hvězdou. Po návratu působil v několika prestižních restauracích v Česku a od roku 2020 je šéfkuchařem v Chapelle.

„Propojujeme jihočeskou gastronomii s moderními trendy, využíváme špičkové hovězí maso z vlastní biofarmy v Maleticích a nabízíme kvalitní vína nebo domácí limonády,“ říká Roman Dolejš, kterého v kuchyni baví experimentovat, a doplňuje: „Ve světě vidím, že se často kombinuje japonská, thajská či jiná gastronomie s francouzskou a funguje to. Dřív by si člověk řekl, že kuchař je patlal, nebo jak se s větší oblibou říká, alchymista. Ale pokud to umí a ví, co s čím zkombinovat, je úspěch zaručen. Mě ta francouzská baví kombinovat s českou a rakousko-uherskou.“

Hotel i restaurace zaujme nejen špičkovou kvalitou služeb, ale i nevšedním gurmánským zážitkem. Město Písek má navíc bohatou historii a atmosféru, kterou si určitě zamilujete.

