Hospodářská komora ČR: Oporu poznají firmy až v těžkých dobách

Kvůli koronaviru se naše práce ve velkém přesunula do online světa. Jestli je v něčem covid-19 krokem vpřed, tak je to pokrok v internetové a digitální gramotnosti, myslí si staronový prezident Komory Vladimír Dlouhý.

Jakou roli sehrála Hospodářská komora ČR v uplynulých třech dekádách?

Role Hospodářské komory je od začátku její novodobé historie v 1992 zásadní zejména ve zlepšování podnikatelského prostředí v České republice. Za téměř tři desítky let se Komora vypracovala v konstruktivního partnera státní správy při vytváření co nejlepších podmínek pro velké firmy i ty nejmenší živnostníky. Co se týká doby, kdy v čele Komory stojím, musím uznat, že od roku 2014 jsme ušli velký kus cesty. HK platí za jednoho z hlavních opinion makerů při tvorbě podnikatelské legislativy, pravidelně svá stanoviska a šetření prezentuje v mediálním prostoru. V neposlední řadě se od té doby zvýšilo její renomé i prestiž. To jsou aspekty, které pomáhají nejen firmám, ale celému hospodářství.

Vidíte někde zlomové okamžiky práce Komory?

Ze své pozice mohu hodnotit dobu od zmiňovaného roku 2014. Za těch více než šest let se Komora v mých očích změnila k nepoznání. Navýšili jsme počet členských firem na více než 16 tisíc, počet začleněných společenstev dosáhl 125. To je pro mě důkazem, že podnikatelům poskytuje Komora kvalitní servis a umí se za ně postavit za každé situace. Pro mě osobně je zlomovým okamžikem letošní rok, kdy naši zemi postihla koronavirová krize. Právě to byl moment, kdy se síla Hospodářské komory naplno projevila. Pro podnikatele pravidelně aktualizujeme aktuální covidové informace, provozujeme pro ně s partnery bezplatnou poradnu a denně s vládou vyjednáváme o tom, aby se české firmy dostaly z krize co nejrychleji. Pozitivní zpětná vazba firem je důkazem, že to děláme dobře. Zkrátka si myslím, že opravdovou oporu podnikatelé poznají právě v těžkých dobách.

Jaký je poměr spokojenosti a rezerv ve vaší vlastní práci?

Těch více než šest let je poměrně velký kus života. Délkou svého dosavadního mandátu se navíc blížím svému ministerskému působení na resortu průmyslu a obchodu, kde jsem strávil skoro osm let. Prezident Hospodářské komory i jeho nejbližší tým by měli především hájit zájmy firem za všech okolností, což jsme myslím dostatečně prokázali hlavně v posledních měsících. Oněch šest let bylo mnohdy velmi náročných a ne vždy se nám podařilo stoprocentně dosáhnout vytyčených cílů. Základem je, že nás vláda, zákonodárci, sociální partneři a hlavně podnikatelé plně respektují a hlas Komory je pravidelně slyšet.

Jaká byla komora v 90., nultých a 10. letech, kam se posouvala a měnila?

Hospodářská komora se vyvíjí s tím, jak se vyvíjí samotné podnikání v tuzemsku. Zejména technologie jsou dnes z pohledu 90. let velké sci-fi. Např. strojírenství i sektor automotive se z pohledu digitalizace skutečně posunuly. Ale i ti nejmenší podnikatelé nové technologie využívají. Internet i mobilní telefony výrazně zrychlily všechny procesy a řízení firem. Není to jenom český fenomén, vyvíjí se celý svět. I proto na Komoře výrazně iniciujeme větší podporu digitalizace a s ní spojené infrastruktury, musíme investovat do oborů budoucnosti, které nám zajistí vysokou přidanou hodnotu ve výrobě, a tím pádem i přirozeně vyšší mzdy. I naše práce na Komoře se teď v posledních týdnech a měsících přesunula ve velkém do online světa. Jestli je v něčem koronavirus krokem vpřed, tak je to pokrok v internetové a digitální gramotnosti.

Kde vidíte komoru za několik let?

Hospodářská komora bude tak silná, jak bude silná její členská základna, tedy firmy. Jsem přesvědčen, že i za několik let budou podnikatelé hlavním motorem rozvoje české ekonomiky. A já udělám vše pro to, aby pro svou práci měli co nejlepší podmínky. To znamená co nejméně administrativy, efektivní a snadný daňový systém i odpovídající podpora státu, například v oblasti investic do nových technologií.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se zúčastnil 9. září 2020 v Praze Národního průmyslového summitu 2020. Do čela komory byl znovu zvolen na konci června.