Horké suché léto se blíží, připravme na něj naše rostliny

Problém se suchem se řeší nejen v zemědělství, ale postihuje i drobné zahrádkáře. Osázené truhlíky pestrobarevnými balkónovkami, ale i záhony se zeleninou, okrasnými dřevinami a trvalkami trpí v parném létě stejně jako plodiny na polích. Po dlouhodobém výzkumu v Mendelově univerzitě byl vyvinut nový substrát, Revitalizační organický substrát pro pěstování, který pomáhá lépe hospodařit s vodou.

Tento substrát obsahuje řadu vododržných minerálů. Ty díky své nasákavosti přijímají větší množství vody a živin, které v období sucha pozvolna uvolňují zpět do substrátu. Rostliny tak získají vodu a výživu i v nepříznivé době a jsou mnohem odolnější vůči negativním vlivům, jako jsou například choroby. Jako bonus obsahuje Revitalizační organický substrát dlouhodobá hnojiva, která uvolňují živiny postupně v průběhu celé vegetace. Výrazně se tím sníží náklady na doplňkové hnojení. Pro podporu rychlosti a efektivity příjmu živin rostlinami byl do substrátu přidán rašelinový extrakt s mořskou řasou. Tyto extrakty jsou známé také pod názvem Algahuminy. Hojně se používají jako přírodní rostlinné stimulátory růstu a na podporu regenerace rostlin.

Revitalizační organický substrát se dá použít také pro zeleninu jak do nádob, do skleníku, tak i vysázenou na záhony, kdy se doporučuje smíchat s původní zeminou v poměru 1:1. Zelenina je velmi náchylná na nedostatek vody. První projevy jsou povadlé listy a v době kvetení ztráta květů. V pozdější době pokud má zelenina, jako jsou například rajčata, papriky nebo okurky, nasazené plody, často se sucho projeví na jejich opadu a následně malému výnosu. Proto se rozhodně vyplatí zainvestovat o pár korun víc do speciálního Revitalizačního organického substrátu.

Sucho je velký problém a do budoucna ještě bude. Musíme se naučit více hospodařit s vodou a při práci na zahradě i doma s pokojovými rostlinami myslet na to, jak zlepšit její využívání. Více se dozvíte na www.raselina.cz/cs/.