Home office od benefitu ke standardu

Ještě před několika lety, v době předcovidové, byl home office častěji využíván jen u lidí z IT. I tam se to týkal spíše jen programátorů. Firmy z jiných oborů se dívaly na takový experiment s nedůvěrou a braly to spíše jako úlitbu žádaným, ale nedostatkovým „ajťákům“.