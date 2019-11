Hodinky s GPS modulem jsou hitem letošních Vánoc

7:00 , aktualizováno 7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Vánoce se blíží mílovými kroky. Ti šťastnější z nás už mají dárky nakoupené a možná i zabalené. My ostatní si lámeme hlavu s tím, co dětem pod stromeček naježit. Hraček mají spousty, babičky nadělí jistě další. Chtělo by to něco praktického a užitečného.