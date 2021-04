Hliníkové pergoly v roce 2021: které trendy bodují u zákazníků?

Minimalismus, důraz na větší soukromí a propojení s chytrými technologiemi. To jsou jen tři z několika trendů současnosti, které se promítly i do oblasti hliníkových pergol. Co dalšího ovlivňuje jejich vzhled, které typy jsou nejžádanější a proč jim extrémně sluší barva letošního roku?