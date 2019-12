Hlídače financí si najalo 58 tisíc lidí, nabízí pohled bank

Na 2,41 bilionu Kč se ke konci 3. čtvrtletí 2019 vyšplhalo zadlužení obyvatel Česka. Je o 143,7 miliardy Kč vyšší než před rokem. Naopak nesplácený dluh občanů se snížil o 5,3 miliardy Kč na 31,2 miliardy Kč. Ukazují to nejnovější čísla Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Neplatičů tedy ubývá. Faktem bohužel zůstává, že značná část z nich si zadělává na problém právě před Vánocemi. Kvůli často zbytečným a drahým dárkům se unáhleně vrhají do nevýhodných a přitom nejhalasněji inzerovaných půjček. Berou si jich i několik naráz. Na splátky pak nemají nebo zapomínají. Příklad by si měli vzít ze zodpovědnějších spotřebitelů, kteří pochopili, že online monitorovat mohou dnes rovněž i své finanční závazky. Nejenom domy a auta. Počet registrovaných uživatelů portálu kolikmam.cz, který je projektem CRIF – Czech Credit Bureau a obou registrů, už atakuje hranici 58 tisíc. Registrace do portálu je zdarma.



Hodnocení klienta a přehled splátkového kalendáře v aplikaci #kolikmam365

Prostřednictvím zmíněného webu mohou online, tedy pohodlně z domova, požádat o své výpisy z registrů (bankovního a nebankovního). Mají tak přehled o svých současných i minulých půjčkách. Stačí pár kliknutí myší a Výpis z registrů je k dispozici on-line. Závazky jsou v registrech evidovány ještě 4 roky po uhrazení poslední splátky. Proto jsou výpisy ideálním pomocníkem při budování pozitivní úvěrové historie. Žadatel s čistým „finančním rejstříkem“ má u banky větší šanci získat například hypotéku, navíc s výhodnější úrokovou sazbou.

Služba Hlídám si, kolik mám zase klienta esemeskou či mailem včas informuje nejen o nezaplacené splátce, ale také například o úvěrové žádosti podané zlodějem klientovy identity. K tomu dochází nejen po ztrátě či krádeži dokladů, ale i následkem nelegálního zkopírování personálních dat z e-pošty nebo počítače. Bez tušení poškozeného!

Výpisy z registrů v uceleném přehledu v aplikaci #kolikmam365

Zvýhodněný balíček zmíněných služeb nazvaný #kolikmam365 s roční cenou 499 Kč je nově rozšířen o grafickou ilustraci finanční pozice uživatele v rámci věkové kategorie a regionu. Takže má představu, jak jeho důvěryhodnost finanční instituce hodnotí. Přes kolikmam.cz se dá rovněž objednat výpis exekucí či NetAgent, který hlásí podezřelé pohyby citlivých dat klienta v internetovém prostoru, třeba kšefty s nimi na anonymních darkwebech.

CRIF už v příštím roce zpestří svůj servis v kolikmam.cz o přehled transakcí na osobních účtech. Klientům tak nabídne komplexní náhled na jejich finance.