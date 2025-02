Hledáte talenty na trhu práce? Rozvíjejte ty, které už máte

Firmy se zoufale snaží přilákat talenty, případně je přetáhnout od konkurence. Proto se předhánějí ve vymýšlení nových a netradičních benefitů. Ale je opravdu nutné jít touto cestou? Nebylo by nakonec efektivnější rozvíjet talenty lidí v současných týmech?

Jenže co dělá většina firem? Místo toho, aby se zaměřily na rozvoj svých lidí, vydávají se na lov nových talentů. A tak začíná nekonečný koloběh pohovorů a hledání toho „ideálního kandidáta“, který podle všeho vůbec neexistuje. Jaká je pravděpodobnost, že někde čeká zaměstnanec s perfektní sadou dovedností, připravený ihned naskočit a zachránit projekt, který váš tým řeší už půl roku? Odpověď známe všichni: velmi malá.

„Ironií je, že nové talenty po nástupu do firmy potřebují týdny až měsíce na adaptaci. Zatímco stávající zaměstnanec má už dávno jasno v procesech i problémech, které společnost řeší. Proč tedy nedat šanci lidem, kteří jsou už součástí týmu? Je to, jako když máte zahradu plnou bylinek a přitom chodíte na trh kupovat drahé exotické koření. Co když nejlepší ingredience už máte doma? Vezměte si, kolik času a peněz se vynaloží na hledání nového pracovníka. Jsou to náklady na inzerci, pohovory, onboarding, školení… A pak třeba zjistíte, že nový zaměstnanec vlastně nepasuje do firemní kultury. A tak se nanovo spustí další kolečko náboru. Často je rozumnější investovat prostředky do rozvoje lidí, kteří už ve firmě pracují, jsou jí věrní a mají zájem se zlepšovat,“ říká Tereza Pouchová, CEO největší soukromé vzdělávací skupiny v ČR EDUA Group.

Příklady z praxe ukazují, že firmy, které se zaměřily na vzdělávání vlastních zaměstnanců, dokázaly zlepšit své výsledky rychleji než ty, které sázely pouze na nábor nových talentů. Když se zamyslíme nad tím, co dělá úspěšné firmy úspěšnými, zjistíme, že je to právě ochota investovat do lidí a jejich růstu. Školení v oblasti soft skills, jako je time management nebo efektivní komunikace, může změnit průměrný tým v excelentní a přinést firmě výsledky, o kterých se jí předtím ani nesnilo.

Společnost EDUA Group, přední hráč na poli firemního vzdělávání v ČR, nabízí pod svými značkami Top Vision a James Cook Languages komplexní přístup k rozvoji manažerů a celých týmů. „Luxusní kanceláře s moderními technologiemi jsou příjemné, ale skutečnou hodnotou každé firmy jsou lidé, kteří ji tvoří. Firmy by tedy měly investovat méně do věcí a více do lidí,“ říká Aleš Podrazil, ředitel společnosti Top Vision. „Naše rozvojové programy zaměřené na soft skills pomáhají zaměstnancům lépe komunikovat a spolupracovat, což vede k vyšší produktivitě a lepší firemní kultuře.“

Soft skills často rozhodují o tom, zda tým dokáže spolupracovat a dosahovat stanovených cílů. Mezi soft skills řadíme schopnost srozumitelně vyjadřovat názory, naslouchat, dávat i přijímat zpětnou vazbu, řešit konflikty, kreativně myslet a přizpůsobovat se změnám. Jedná se o kompetence, které nejen posilují osobní růst jednotlivců, ale zároveň přispívají k celkovému pozitivnímu klimatu na pracovišti.

Kromě soft skills je v dnešní době stále důležitější znalost cizích jazyků. Firmy, které chtějí expandovat na nové trhy nebo zlepšit svou pozici na mezinárodní úrovni, často narážejí na problém jazykové bariéry. Nedostatek jazykových dovedností může firmu připravit o zajímavé obchodní příležitosti.

„Naše jazykové kurzy pomáhají firmám prolomit tyto bariéry a umožňují zaměstnancům rozvíjet jazykové dovednosti, které potřebují pro úspěch na globálním trhu. Umíme například připravit top manažery na tematická jednání se zahraničními klienty nebo HR manažery a Recruitery na pohovory se zahraničními kandidáty, a zvýšit tak jejich sebevědomí, efektivitu a rozšířit možný okruh talentovaných uchazečů o zaměstnání,“ říká Jan Hofman, obchodní ředitel společnosti James Cook Languages.

Podle Terezy Pouchové není jazyková výuka jen příjemným bonusem, ale strategickou investicí do rozvoje firmy: „Vzdělávání v oblasti jazyků přináší firmám okamžité výhody. Zaměstnanci, kteří se cítí sebejistí při komunikaci v cizím jazyce, mohou lépe navazovat kontakty s mezinárodními partnery, rozšiřovat obchodní sítě a efektivněji reprezentovat firmu na zahraničních konferencích. Naše výuka se soustředí na to, aby zaměstnanci dokázali získané dovednosti aktivně využít v reálných situacích. Lektoři s nimi trénují přípravu na obchodní prezentace, vyjednávání s klienty i networking a small talk pro společenské akce. Naším cílem je vyšší profesionalita českých manažerů a jejich týmů. Firmy se na nás mohou s důvěrou obrátit.“

Dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců má přímý dopad na konkurenceschopnost firem. Investice do soft skills nebo do jazykové výuky nejen zvyšuje kvalifikaci jednotlivců, ale také posiluje firemní kulturu a snižuje fluktuaci. Když se zaměstnanci cítí oceněni a vidí možnosti růstu, zůstávají loajálnější a angažovanější.