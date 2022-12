Hledáte specialistu pro vozy Volvo a očekáváte profesionální služby?

Uvažujete o nákupu nového vozu Volvo?

Rozhodli jste se pro koupi vozu značky značku Volvo? Očekáváte profesionální služby a záleží vám na individuálním přístupu? Pak zavítejte do showroomu Volvo skupiny TUkas v pražských Malešicích. V luxusních prostorách autosalonu, který splňuje nejvyšší standardy konceptu Volvo Retail Experience (VRE), si budete připadat jako v butiku těch nejprestižnějších značek. Jednoduchý a funkční severský design showroomu jistě předčí vaše očekávání a v jeho útulném prostředí připomínajícím obývací pokoj se budete cítit jako doma.

Váš vysněný vůz přesně podle vašich představ si buď objednejte, nebo si rovnou vyberte z exkluzivní nabídky skladových vozů s dodáním ihned, a to včetně možnosti značkového financování či pořízení na operativní leasing.

Dáváte přednost prověřeným ojetým vozům?

Pokud vás zajímá nabídka ojetých vozů, můžete si vybrat prověřený zánovní vůz z certifikovaného programu Volvo Selekt. Všechny tyto vozy splňují nejvyšší standardy kvality i bezpečnosti, procházejí důkladnou kontrolou a jsou ve špičkovém stavu. A navíc – jsou okamžitě k dispozici. Prohlédněte si nabídku prověřených ojetých vozů z programu Volvo Selekt v TUkas Malešice.

Svěřte svůj vůz Volvo do péče osobního technika Volvo Personal Service (VPS)

Ať už si vyberete zcela nový, nebo ojetý vůz Volvo a chcete, aby o něj bylo náležitě postaráno, svěřte ho do péče svého osobního technika služeb Volvo Personal Service (VPS). Objevte inovativní koncept, díky němuž jsou servisní služby jednodušší, rychlejší a transparentnější.

Váš osobní technik VPS si na vás vyhradí čas a bude vám plně k dispozici. Převezme váš vůz, provede servis nebo opravu a poté vám vůz osobně předá i s informacemi, jakou práci na něm odvedl. Kdykoli tedy přijedete se svým Volvem, setkáte se se známou tváří, která zná do detailu váš vůz i vaše preference. Je to člověk, jemuž můžete důvěřovat a jenž rád zodpoví všechny vaše dotazy.

Užijte si pohodlí

Zatímco profesionální tým certifikovaných osobních techniků služeb v rámci VPS poskytne péči vašemu vozu, vy máte možnost pohodlně trávit čas v útulném prostředí a přes prosklenou, zvukotěsnou stěnu sledovat opravu svého vozu.

Další výhodou toho, že budete přítomni u opravy svého vozu, je rychlé řešení eventuálních potíží. V případě, že by se vyskytly nenadálé otázky k vyřešení, může je technik vykomunikovat přímo s vámi, a to okamžitě. Když je oprava u konce, opět vám přímo váš technik vysvětlí průběh všech provedených prací.

Technici přidělení k programu VPS jsou proškoleni, aby pracovní čas dokázali využít bez zbytečných prodlev. Výsledkem je plynulá návaznost jednotlivých zakázek, z nichž většinu zvládnou technici vyřešit do hodiny. V případě, že se na vašem Volvu vyskytne porucha a vy nebudete objednaní, nemusíte se obávat, že by váš vůz do servisu nebyl přijat. Tým certifikovaných techniků se vaší servisní zakázky ujme a udělá vše pro to, aby ji co nejdříve vyřešil.

Dopřejte vašemu vozu Volvo dokonalý servis a sobě příjemné pohodlí. Veškeré informace naleznete na tukas.cz.