Hledáte inspiraci pro Ježíška? Máme tipy, jak mu výběr dárků usnadnit

Podle průzkumu pro online tržiště Allegro.cz nemělo ještě na konci listopadu jasno v dárcích až 57 % lidí*. A není se čemu divit. Nabídka je obrovská, člověk by nerad šlápnul vedle a zároveň nechce utratit půl výplaty. Letos se však do hledání inspirace zapojuje nový pomocník: umělá inteligence. Češi se jí rozhodně nebrání – až 68 procent zákazníků ji už při výběru dárků vyzkoušelo nebo to plánuje.
Silný vliv mají také sociální sítě. Na tipy influencerů dá 43 procent žen a 27 procent mužů, přičemž nejčastěji se podle doporučení známých osobností řídí lidé s vyšším vzděláním.
Orientaci v široké nabídce možných dárků usnadňuje třeba online tržiště Allegro. Nabízí chytré filtry, které automaticky vyberou relevantní dárky podle toho, zda nakupujete pro muže, ženu nebo dítě.
Před Vánoci běží na Allegro.cz i adventní kalendář, ve kterém se každý den objeví nová sleva na vybrané produkty. Často jde o rychlou a dostupnou inspiraci na poslední chvíli. Vyplatí se sledovat také štítek „Záruka nejnižší ceny“. Allegro u těchto produktů porovnává cenu s vybranými českými e-shopy, takže má zákazník jistotu, že nakupuje opravdu výhodně.
Nákupy na poslední chvíli? Jde to!
U dárků hraje velkou roli i správné načasování. V prosinci je obecně výhodné nakupovat s předstihem, na Allegro.cz však lze zvládnout i nákupy na poslední chvíli. Vybrané produkty mají speciální označení, které upozorňuje, že mohou být doručeny ještě před Štědrým dnem. Takové nabídky lze objednat až do 22. prosince. Pokud tedy nákupy necháváte opravdu na poslední chvíli, vyplatí se tyto štítky sledovat, aby balíček dorazil včas.
A pokud víte, že budete objednávat více věcí, stojí za zvážení program Allegro Smart!, který nabízí dopravu i vrácení zboží zdarma. V případě založení účtu na webu či v aplikaci máte na vyzkoušení 8 doručení zdarma. Allegro také nyní nabízí roční předplatné Allegro Smart! s 50% slevou**.
Větší nabídka, lepší ceny
Online tržiště Allegro.cz v Česku rychle roste – přibývají zákazníci i prodejci, nabídka se rozšiřuje a ceny se díky konkurenci drží nízko. Pro nakupující to znamená jediné: větší šanci najít dárek, který je kvalitní, cenově přijatelný a skutečně potěší.
V době, kdy většina Čechů stále tápe, co nadělit blízkým, nabízí Allegro jasný směr. Místo předvánočního stresu a pobíhání po obchodech může přijít jednoduché a chytré hledání a možná i trochu zábavy.
* Průzkum pro Allegro realizovala výzkumná agentura Perfect Crowd v listopadu 2025 na reprezentativním vzorku 1 011 respondentů z České republiky.
** Nabídka je dostupná pouze pro vybrané uživatele a platí do 14. ledna 2026.