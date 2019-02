Hledáme nové talenty!

Především začínající firmy přivítají pokračování programu Magistrátu hlavního města Prahy. Pražský voucher jim opět může proplatit podstatnou část nákladů za vybrané projekty. V transparentním procesu hodnocení za účastí nezávislých expertů stačí dokázat kvalitu a sílu svého projektu. „V rámci programu Pražský voucher nerozdáváme prostředky všem, kdo si o ně řekne. Pokud však uvidíme u nápadu žadatele smysluplnost a potenciál, nemáme problém finanční podporu poskytnout,“ uvedl radní pro oblast školství, sport, vědu a podporu podnikání Vít Šimral.

Jde to!

Z minulé výzvy, která proběhla v roce 2018, vzešla řada zajímavých projektů, které se již v tuto chvíli realizují. Jedním z nich je třeba projekt firmy Smitio, s.r.o., která vyvíjí novou online kariérní platformu pro IT specialisty. „Pomáháme firmám najít vhodné IT specialisty pro jejich projekty a IT specialistům najít vhodnou pracovní příležitost na konkrétním projektu,“ uvedl Radoslav Pittner, generální ředitel společnosti Smitio, s.r.o. Dále stojí za zmínku projekt společnosti Pragotherm, která za svůj celostátní projekt analýz zařasených fasád bytových domů dokonce obdržela cenu Vizionář roku 2018. Jejich schválený projekt se konkrétně týkal inovací materiálu používaného pro snížení růstu mikroorganismů na fasádách domů. „Řasy a plísně na zateplených fasádách na území celé České republiky jsou nežádoucí fenomén, který nikdo nepředvídal v takovém rozsahu,“ řekl Radek Kubálek, jednatel společnosti. „Inovativní fotokatalytický nátěr by měl zvýšit účinek dosavadního nátěru,“ popsal přínos patentu.

Do třetice zmiňme projekt Crowdmanagement, v kterém se vyvíjí online hlasovací software. „Spolupráce s naším výzkumným partnerem je na velmi kvalitní úrovni. Všichni společně táhneme za jeden provaz a těšíme se, až naše aplikace spatří světlo světa,“ uvedl Jiří Schneider ze společnosti 1st Cloud Republic a.s. Podobných projektů je hned celá řada a potvrzují přidanou hodnotu Pražského voucheru pro zvýšení konkurenceschopnosti pražských podnikatelů.

Pražský voucher pomůže vaší firmě nastartovat cestu k úspěchu

Založili jste si před nedávnem firmu? Působíte v Praze? Zaměstnáváte méně než 250 lidí a váš roční obrat není vyšší než 50 milionů eur? Ambicí a kvalitních nápadů máte víc než financí? Pak je velmi pravděpodobné, že Pražský voucher může být příležitost, na kterou dlouho čekáte. Stačí si ujasnit priority vašeho podnikatelského rozvoje a vybrat si jeden nebo více tematických voucherů:

· Inovační projekty. Tohle je hodně důležitý voucher – inovovat totiž musíme všichni a pořád. Respektive pokud chcete vaši firmu někam posouvat, inovacím se zkrátka nevyhnete. Nejedná se jen o vývoj vašich produktů, ale také o inovaci systémů, procesů, zákaznického servisu apod. Analýza, měření, diagnostika, testování a další a další činnosti. Do čeho jiného investovat? Pro přípravu a realizaci projektu je nutné využít jednoho z tzv. poskytovatelů znalostí, což jsou výzkumné organizace vedené na Seznamu výzkumných organizací spravovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

· Koučing a mentoring. Za ješitnost a chyby se platí. Vyhněte se obojímu a najměte si kouče nebo mentora nebo poradenské služby, které vám pomohou. Třeba pro oblast managementu a řízení firmy, lidských zdrojů, financí, marketingu a PR a dalších. Pokud budete chtít využít kouče nebo mentora, vyberte si ho z tzv. white-listu. To je seznam registrovaných dodavatelů služeb, kteří splnili potřebnou kvalifikaci.

· Kreativní služby. Umění zaujmout na první pohled je v byznysu doslova klíčové. Korporátní identita, reklama, webové prezentace, PR, užitý design a další tvůrčí činnosti… Tenhle voucher obsahuje celkem 13 aktivit a reprezentuje všechno, díky čemu můžete udělat hned od začátku na zákazníka dojem! Stejně jako v případě koučingu a mentoringu najdete svého kvalifikovaného dodavatele služeb na příslušném white-listu.

· Pobyt v zahraničních inkubátorech. Tenhle voucher pomůže vaší firmě dobýt svět! Zajeďte si třeba do Silicon Valley za těmi nejinspirativnějšími učiteli, kteří vám osobně předají své know-how! Podporované aktivity pokrývají poradenské služby od zahraničních mentorů, komercializaci produktů, cestovné, pronájem místa v inkubátoru a ubytování. I v tomto případě je nutné vybrat dodavatele uvedených služeb na white-listu.

· Zahraniční veletrhy a výstavy. Získejte cenné kontakty a ukažte světu, jak se to má dělat. Že na účast na mezinárodních veletrzích a výstavách nemáte peníze? Pražský voucher vám je poskytne! Zaplatí pronájem plochy a další související poplatky, dopravu, ubytování a propagační materiály.

V případě úspěchu vašeho projektu vám Pražský voucher pokryje až 85 % nákladů. Kompletní servis je pro vás připraven na webových stránkách Pražského voucheru. V případě dotazů je možné se kdykoliv obrátit na projektové manažery pro jednotlivé vouchery. Pro komunikaci je možné využít také sociální sítě. Doporučujeme vyzkoušet online vzdělávací kurzy nebo navštívit některý ze seminářů.

Osobně jsou vám připraveni poradit také pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy. Ten 21. února otevřel Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy. Každý všední den tam pro vás jsou k dispozici specialisté vždy pro jeden z voucherů. Sledujte web Pražského voucheru.

Podání žádosti zvládne každý

Po vyhlášení výzvy máte přes čtyři týdny na promyšlení a přípravu žádosti. Samotný příjem začne 18. března 2019 a potrvá jeden měsíc do 18. dubna 2019.

Magistrát hl. m. Prahy vám nyní ještě ulehčí podání žádosti. „Podej projekt“ je název pro novou internetovou aplikaci, skrze kterou bude možné předkládat projekty do Pražského voucheru. Je velkým příslibem pro výrazné snížení chybovosti v kontextu formální kontroly. Je totiž nastavena tak, že neumožní projekt podat, pokud nejsou formální náležitosti v pořádku. „Vedle toho, že tato aplikace připravuje pevný základ pro to, aby projekt úspěšně prošel formálním hodnocením, slouží také pro rychlou a jasnou komunikaci mezi Prahou a žadatelem kolem podání projektu, průběhu hodnocení a schvalovacího procesu,“ uvedl Jan Dobrovský, ředitel Odboru projektové řízení Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se tak o další aktivitu, která potvrzuje snahu Magistrátu hl. m. Prahy maximálně usnadnit pražským podnikatelům veškerý administrativní proces.

Hodnotit se bude především kvalita

Hodnocení podaných žádostí (kromě formální kontroly) pomáhají zajistit externí hodnotitelé se specializací v daných oborech, kteří jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Můžete se spolehnout, že peníze dostanou opravdu jen ty nejlepší a nejkvalitnější projekty. To je hlavní zásada Pražského voucheru! Proces hodnocení začíná formální kontrolou, následuje hodnocení přijatelnosti realizované externími hodnotiteli. V obou stupních hodnocení jsou kritéria napravitelná a nenapravitelná. V případě napravitelných kritérií bude žadatel vyzván prostřednictvím aplikace „Podej projekt“ k nápravě. U některých voucherů je ještě třetí stupeň hodnotícího procesu, a to expertní hodnocení, které je věcným zhodnocením projektu prostřednictvím bodovacího systému. O schválení nebo neschválení projektu rozhoduje na konci celého procesu Rada nebo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Pokud vás zajímá, jak celý takový hodnotící proces vypadá, podívejte se třeba sem.

Jedna z posledních příležitostí

Do budoucna jsou další výzvy plánované jen pro inovační voucher. V plánu je, že příjem žádostí naváže od 19. 4. do 20. 5. a od 21. 5. do 20. 6. U ostatních se však, vzhledem ke stavu zbývajících finančních prostředků, už bude jednat o výzvu poslední. Podívejte se na web Pražského voucheru, ať vám nic podstatného neunikne!

Sáhněte si pro šanci, která může pomoci vystřelit vaši firmu až ke hvězdám. Druhá výzva k zasílání žádostí o pražské vouchery je tady!