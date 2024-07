Hlavní ulice hazardu – není to jen Las Vegas Strip

Na sedmikilometrovém bulváru Las Vegas Strip soupeří o pozornost návštěvníků neuvěřitelných 45 kasin. Konkurence je tak obrovská, že podniky neváhají investovat miliardy do obřích světelných poutačů, fontán i kopií světoznámých staveb. Haló, tady jsem! Existuje ve světě vůbec něco podobného? Snad jen vzdáleně.

Bez ulice Las Vegas Strip by z celého „města hříchu“ zbyla jen ospalá díra uprostřed pouště. Přímo na této ulici nebo v její bezprostřední blízkosti stojí všechno, čím je Las Vegas proslulé. Obří hotelové komplexy s kasiny a velkorysými atrakcemi, sportovní a koncertní arény, svatební kaple. Dokonce i zastavárna z populárního televizního seriálu.

Jak se místním povedlo nacpat všechna lákadla podél jediné silnice? Jednoduše. Před zábavním průmyslem tu byly jen pláně a kamení, místa bylo dost. Dnes zase platí, že podnikatelé si za dobrou adresu v blízkosti Las Vegas Stripu rádi připlatí. Dobře vědí, že když jejich live casino nebude přímo v centru dění, nepřijde do něj ani noha.

Atlantic City má svůj Boardwalk

Obyvatelé východního pobřeží USA nemusí za hazardem létat až do Nevady. Z New Yorku, Washingtonu, Filadelfie i třeba Bostonu to je mnohem blíž do Atlantic City. Na americké poměry kousek, jen pár hodin autem. Kasin je tu sice „jen“ 9, všechna jsou ale dost velká na to, abyste na výherní automaty nemuseli stát fronty.

Stejně jako ve Vegas, i v Atlantic City najdete všechny podniky naskládané vedle sebe. Spojuje je Boardwalk, široký dřevěný chodník podél pláže a jedna z nejproslulejších promenád v Americe. Mimochodem, políčka v americké verzi deskové hry Monopoly jsou inspirovaná právě Atlantic City. Boardwalk je pak přirozeně tou nejdražší a nejžádanější ulicí, kterou si můžete koupit.

Vedle kasin, o kterých už byla řeč, najdete na Boardwalku spoustu restaurací, barů, obchodů, divadel a zábavních parků. Především ale promenáda lemuje nádhernou pláž, kde se v létě můžete položit na deku a pak si zadovádět v moři. Voda mívá v létě příjemných 23 °C, takže si rozhodně nezapomeňte plavky.

Čínskému Macau bijí dvě srdce

Zatímco v USA soupeří s městem hříchu Atlantic City, hlavní celosvětovou konkurencí je bývalá portugalská kolonie Macao kousek od Hong Kongu. Město, které teprve od roku 1999 spadá pod plnou správu čínské vlády, je proslulé bujarým nočním životem už staletí. A ani soudruzi na tom nehodlají nic měnit. Místním kasinům se tu totiž daří nadmíru dobře.

V Macau bývalo jen jedno hazardní centrum, dnes už jsou ale rovnou dvě. To první a starší najdete přímo v historickém centru, kde kasina a další podniky přirozeně zapadají do architektury města. No a pak je tu druhé, nové centrum v sousední čtvrti Cotai. To už je opravdu čínská kopie Las Vegas, kde obrovské zábavní komplexy rostou v posledních letech jako houby po dešti.

Právě v druhém, novějším centru Cotai se nachází 4 z 5 největších kasin světa. Včetně toho úplně největšího. Ve Venetian Macao, podniku inspirovanému italskými Benátkami, se místem fakt nešetří. Samotné kasino zabírá větší plochu než pražské Václavské náměstí a zahrát si tu můžete na 3400 výherních automatech nebo 800 karetních stolech.

A nakonec jedna perlička. Tipnete si, kolik kasin stojí v hlavním městě České republiky? K 1. lednu 2024 jich bylo 25, z toho 6 hned u výše zmíněného Václavského náměstí. Počtem podniků tedy Praha patří mezi světové metropole hazardu. To byste do stověžaté Matky měst neřekli, viďte.