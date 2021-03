Hitem sezóny bude Chorvatsko. Bezpečně a luxusním autobusem

Hitem jsou zkušené kanceláře s velkým zázemím v zemi. „Lidi chtějí k moři, ale zároveň požadují bezpečnost a hladký průběh,“ vysvětluje Miroslav Hořanský, majitel cestovní kanceláře Valaška. „Klienti se nikdy tolik neptali na prostupnost hranic a bezpečnost, v koronavirové době nikdo nechce riskovat onemocnění a výpadek příjmů.“

Covid -19 přinesl i novinky do všeobecných smluvních podmínek cestovních kanceláří.

JEDNÁ SE O 100% GARANCI VRÁCENÍ PLATEB Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI CESTOVAT – UZAVŘENÍ HRANIC



Cestovní kancelář Valaška využívá více než třicetileté zkušenosti s Chorvatskem, rozsáhlou síť partnerů i zázemí, cestovka je schopna zajistit bezpečný a plynulý průběh dovolené v letoviscích jako Makarska, Omiš, Pag, Baška, Brist a mnoha dalších. Zajišťuje prohlášení o bezinfekčnosti, má přesné informace o průjezdech okolních států. „Nestane se, že by klient zůstal viset někde na hranicích, jako tomu hrozí v případě cesty po vlastní ose,“ vysvětluje Hořanský, majitel CK Valaška, který je v denním kontaktu s chorvatskou stranou a má detailní přehled o všech průjezdových trasách.

Je vhodné vybírat dovolenou nyní s předstihem?

1. Sleva na zakoupený zájezd až 12 %, dítě do 6 let zcela gratis

2. 100% garance vrácení peněz při nemožnosti cestovat z důvodu Covid-19

3. Možnost výběru dovolené dle náročnosti klienta (last minute má pouze omezenou nabídku)

4. Cestovní kanceláře jsou pojištěny proti úpadku

Do Chorvatska loni zamířilo o téměř 60 procent turistů méně než v roce předchozím. Ulice či pláže tak byly i na pouhý pohled výrazně prázdnější. Podobně prázdné Chorvatsko očekávají experti i letos, do země přijede kvůli panujícím restrikcím mnohem méně turistů z lidnatých severských zemí jako Německo, Velká Británie či Dánsko. Ceny ubytování či jídla v restauracích by rovněž měly být nižší.

Jaké náležitosti by měla pro dovolenou v Chorvatsku zajistit dobrá cestovní kancelář, která má k dispozici flotilu moderních autobusů?



Výhody cestování busem

1. Spolehlivá bezpečná doprava

2. Přesné informace o průjezdech okolních států

3. Rychlejší průjezd hranic

4. Pro vstup se vyplňuje čestné prohlášení entercroatia – bezinfekčnost

5. Možnost občerstvení v buse

6. Moderní nové autobusy s WC

Výhody Chorvatska v době pandemie

1. Blízká destinace

2. Bezpečný návrat domů

„Naše země je jednou z nejhezčích ve Středozemí, dobře si to uvědomujeme. Snažíme se proto servis i aktivity, které můžou turisti u nás zažít, ještě vylepšit,“ komentoval úsilí chorvatské vlády o návrat cestovního ruchu do země Kristjan Staničič, ředitel Chorvatské národní turistické centrály.



„Loni jsem poprvé po deseti letech nechal auto doma a jel do Chorvatska autobusem, nemůžu si to vynachválit,“ říká Jiří Králík z Ostravska. I on měl velké obavy z nepřehledných podmínek průjezdů hranic a z neznalosti zpřísněných antikoronavirových pravidel. „Autobus, mimochodem velmi pohodlný, nám zajistil hladký průjezd hranic, zatímco osobní auta stály v dlouhých kolonách,“ vzpomíná Králík, který cestoval s manželkou a dvěma menšími dětmi. V Chorvatsku ho nadchnul pohodlný penzion s rychlým přístupem přímo na pláž.