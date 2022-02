Hit mezi kroužky v roce 2022? Programování s roboty

Pololetní kurzy robotiky jsou letošní novinkou mezi kroužky, které nabízí vzdělávací organizace makeITtoday.

„Roboti jsou skvělou cestou, jak vysvětlit programování těm nejmenším dětem, ale i pokročilejším studentům. Robůtek je jako roztomilý kamarád, který svým chováním reaguje na příkazy dítěte. Díky tomu je snadné pochopit koncepty, které později malý programátor v abstraktní podobě využije u počítače,“ říká výkonná manažerka makeITtoday Barbora Stibor. Na základě úspěchu jednodenních workshopů robotiky nově makeITtoday nabízí pololetní kurz Robotika a programování, který je určen dětem od 9 do 12 let. Je vhodný i pro děti bez předchozí zkušenosti s programováním.

Robota můžete dítěti koupit i domů. Jakého ale vybrat? „Na trhu je spousta robotů, ale ne všichni jsou určeni k rozvíjení informatického myšlení. Někteří například jen tančí nebo vydávají zvuky, ale dítě nic nenaučí,“ varuje Barbora Stibor. „V kurzech Mini Coders, které jsou určeny pro děti od 5 let do 7 let, využíváme Ozoboty, Blueboty či Cubetto. V kurzu Robotika a programování pro starší děti máme nově hi-tech vzdělávací roboty Codey Rocky, které moc baví kluky i holčičky,“ dodává.

Codey Rocky se ovládá pomocí blokového jazyku, kde samotné programování je tak jednoduché jako skládat puzzle. Děti se tak hravě seznamují se základními programovacími koncepty, jako jsou algoritmy, podmínky, cykly a proměnné. Zároveň robůtek nabídne dětem první vhled do světa robotiky - jaké je to pracovat se strojem interagujícím s okolím oproti programování pouhého počítačového programu. „Na kurzu jsou vítané děti, které se s žádným programovacím jazykem zatím nesetkaly, i ty, které nějaké zkušenosti s blokovým jazykem mají a chtějí se dále zdokonalovat, pohrát si u toho s robůtkem a dozvědět se něco o robotice,“ vysvětluje Barbora Stibor.

Vzdělávací robot Codey Rocky | foto: makeITtoday

Nové pololetí v makeITtoday začíná už 14. února 2022, kurzy robotiky pak startují 28. února. Cena kurzu je od 6 480 Kč za pololetí. Více informací najdete na https://www.makeittoday.cz/index_cz.html.