Historie, adrenalin i zábava pro nejmenší: Dětský den SBD SEVER

Tradiční dětský den s SBD SEVER se koná 6.9.2029 ve Vesci, na který je zvaná široká veřejnost. Poprvé bude k vidění vojenská technika z první světové války (rok 2015) včetně letadel (např. Fokker), které se zapojí do bitevní ukázky. V dětském programu bude hlavním trhákem Bambuláčkův svět.

Historie, adrenalin i zábava pro nejmenší: Dětský den SBD SEVER | foto: Stavební bytové družstvo SEVER

„Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na další ročník Dětského dne SBD SEVER, který pořádáme ve spolupráci s Teplárnou Liberec, Libereckým krajem a spolkem veteránů. Také letos se Dětský den uskuteční na tradičním místě ve veseckém areálu v Liberci,“ zve Ing. Petr Černý, předseda představenstva a ředitel Stavebního bytového družstva SEVER.

Návštěvníci se mohou těšit na unikátní podívanou – historickou rekonstrukci leteckého i pozemního boje z období první světové války. Hlavní hvězdou bude legendární Fokker EIII, první opravdová stíhačka, která se zapsala do dějin letectví. Proti němu nastoupí francouzský Morane Saulnier MS 185 a bitva vyvrcholí dramatickým útokem na rakousko-uherské postavení, jehož zničení otevře cestu spojenecké pěchotě.

Kromě strhující letecké ukázky se návštěvníci projdou kolem dobových stanů, replik polních děl, německého nákladního vozu Hanomag či makety slavného Fokkeru. Atmosféru doplní i pyrotechnické efekty a ukázky vojenské techniky.

Dětský program nabídne pestrou škálu atrakcí – od soutěží, workshopů a skákacího hradu až po kolotoč, airsoftovou střelnici a ukázky práce hasičů i policie. Poprvé se představí Bambuláčkův svět a také novinka s názvem Brainrotové šílenství, které slibuje spoustu smíchu a dobrodružství.

Historie, adrenalin i zábava pro nejmenší: Dětský den SBD SEVER

Přijďte s rodinou prožít den plný napětí, historie i zábavy. Kompletní program najdete na www.detskydenvevesci.cz.

