Hisense na veletrhu CES představuje nejnovější průlomové technologie

Společnost Hisense®, přední výrobce televizorů a spotřebičů a partner Mistrovství Evropy ve fotbale 2020™, dnes na veletrhu Consumer Electronics Show v Las Vegas v Nevadě otevřel svůj stánek, ve kterém nabízí jednu nejsilnějších prezentací svých produktů za celou historii společnosti. Hisense je mezinárodní společnost, které se skvěle daří plnit potřeby zákazníků napříč různými trhy. Nyní představuje ultra prémiové televizory, které posouvají hranice zobrazovacích technologií; patří mezi ně i neuvěřitelně tenký plnohodnotný televizor.

Na svém stánku společnost Hisense hrdě vystavuje 4K Smart TriChroma™ Laser TV (100L7T), což je poslední přírůstek do oceňované řady televizorů využívajících tři základní barvy – červenou, modrou a zelenou. Výsledkem je téměř nekonečná paleta barev včetně jasně bílé. Televizor TriChroma Laser TV je vybaven technologií X-Fusion Laser Light Engine™, která kombinuje tři nezávislé lasery, díky čemuž přesně zobrazuje širokou paletu barev a odstínů, a dosahuje tak 100 procent barevného prostoru DCI-P3. Čip A TI DLP® dokáže díky obnovovací frekvenci 32 mikrosekund pro 8,3 miliónu pixelů zobrazovat bleskově rychlé pohyby, což pro diváka vytváří bezkonkurenční zážitek; musíte to zkrátka vidět, abyste tomu uvěřili.

„S radostí Vám představíme kompletní produktové portfolio společnosti Hisense pro rok 2019 promluvíme si s vámi o budoucím vývoji televizorů, mobilních zařízení, spotřebičů a nyní také o technologiích chytré domácnosti, říká Dr. Lan Lin, výkonný vice prezident společnosti Hisense Group Co., Ltd. „Důvodem pro takový úspěch společnosti Hisense jsou naše dlouhodobé investice do oblasti výzkumu a vývoje a také naše vize pro budoucnost. Budeme tedy rádi, pokud se všichni přijdou podívat na průlomové výsledky naší neustávající snahy o vývoj novátorských technologií.“

Hisense Sonic One – tenký plnohodnotný televizor

Mezi inovace, které můžete spatřit na stánku společnosti Hisense, patří i neuvěřitelně tenký plnohodnotný televizor. Televizor Sonic One™ od společnosti Hisense měří v nejsilnějším místě pouze 1,1 palce a představuje tak dokonalé spojení průmyslového designu a mechanického provedení. Super tenkého profilu tohoto ohromujícího displeje je dosaženo tím, že tvarový činitel piezoelektrického reproduktoru umožňuje vysílat zvuk z panelu.

ULED XD – Neuvěřitelný zážitek

ULED XD je jedinečný systém čipové sady, algoritmů zpracování obrazu a technologie nových panelů patentovaný společností Hisense, který nabízí nebývalý dynamický rozsah s neuvěřitelně tmavou černou a ohromujícím jasem. Dvoučlánkový panel ULED XD obsahuje vrstvu 1080p modulu, který zobrazuje obraz ve škále šedé, mezi LED podsvícením celého pole a 4K modulem, který zobrazuje plnobarevný obraz; dochází tak k výraznému zlepšení lokálního ztmavování, barev a dynamického rozsahu.

Hisense Adonis MD™ – Nový standard na poli displejů

Nový 145palcový MicroLED displej Adonis MD™ využívá více než 10 milionů mikroskopických LED diod, které zajišťují lepší kontrast, jas a plynulost pohybu při současném snížení spotřeby elektrické energie. Tato pokročilá technologie vytváří větší flexibilitu a kontrolu světla, z čehož může těžit každý od majitele bytu až po společnost, která hledá přelomová zobrazovací řešení. Hisense Adonis MD má rozteč pixelů 0,833 mm a kvalita obrazu, který poskytuje, tak patří mezi nejjemnější a nejpřesnější, jaké jste kdy měli možnost spatřit.

Chytré technologie, chytrý život

Společnost Hisense na veletrhu CES představuje speciální koncept, v rámci kterého předvádí hostům živou simulaci, jak spotřebiče Hisense blíže propojují zařízení v rámci chytré domácnosti. Návštěvníci budou moci otvírat dveře pomocí chytrého zámku a spouštět požadovaná nastavení na připojené klimatizaci. Prostřednictvím chytrého domova si tak spotřebitelé budou moci představit blízkou budoucnost, kdy budou trouby, chladničky a ostatní spotřebiče předvídat jejich potřeby a reagovat na hlasové povely prostřednictvím služby Amazon Alexa™.

Mobilní telefony na dosah ruky

Na veletrhu CES představí společnost Hisense celému světu svůj kompletní sortiment nejnovějších chytrých telefonů. Mezi mobilními produkty návštěvníky určitě zaujme model Infinity H12 se dvěma fotoaparáty a model A6 se dvěma displeji, z nichž jeden je s elektronickým inkoustem. Pokud se blíže podíváte na zábavné mobilní telefony Hisense, bude vám jasné, čím si společnost na trhu vysloužila takový úspěch.

Odhalené technologie

Účastníci veletrhu CES si budou moci prohlédnout sortiment chytrých telefonů a spotřebičů Hisense a také využít této vzácné příležitosti a nahlédnout za oponu a zjistit, proč je společnost Hisense globálním leaderem na poli zobrazovacích technologií. Uvnitř stánku naleznete podrobné příběhy a praktické ukázky využití patentovaných technologií společnosti Hisense včetně technologie ULED, čipové sady Hi-View a integrace umělé inteligence. Tyto technologie patří mezi množství interních vylepšení, která zdokonalují kvalitu obrazu u nových prémiových televizorů Hisense pro rok 2019 – modelů Hisense U9F, Hisense H9F a Hisense H8F, které budou na veletrhu CES poprvé představeny.

O společnosti Hisense Czech a Hisense Company, Ltd. Hisense Czech s.r.o. je dceřinou společností společnosti Hisense Company, Ltd., která byla založena v roce 1969 a má sídlo v čínském městě Čching-tao. Hisense nabízí inovativní sortiment technologických produktů, které výrazně zasahují do oboru spotřební elektroniky a poskytují zákazníkům výraznou hodnotu. Portfolio společnosti Hisense v České republice a na Slovensku zahrnuje televizory, chladničky, pračky, mrazničky a klimatizace.

Kompletní sortiment produktů Hisense bude vystaven na stánku č. 10039 v centrální hale veletrhu Consumer Electronics Show v Las Vegas od 8. do 11. ledna 2019. Více informací naleznete na stránkách https://www.hisense-usa.com.

