Hisense a Gorenje znovu uspěly v hodnocení udržitelnosti

Když si vybíráme novou lednici, pračku nebo myčku, nejčastěji nás zajímá cena, spotřeba energie, funkce nebo design. Za každým spotřebičem ale stojí řada věcí, které zákazník na první pohled nevidí: odkud pocházejí použité materiály, kolik energie a vody spotřebuje jeho výroba, kolik emisí CO2 produkuje doprava, jak firma nakládá s odpady nebo jaké podmínky požaduje od svých dodavatelů.
Právě na tento širší pohled se zaměřuje mezinárodní hodnocení EcoVadis. A evropské výrobní aktivity v oblasti domácích spotřebičů značek Hisense a Gorenje v něm letos podruhé za sebou získaly nejvyšší platinové ocenění.
Hisense Europe dosáhla skóre 89 bodů ze 100, díky kterému se zařadila mezi nejlepší jedno procento z více než 150 000 společností hodnocených EcoVadis po celém světě.
Nejde jen o to, kolik elektřiny spotřebuje pračka
Energetický štítek zákazníkovi řekne, jak je náročný konkrétní výrobek. EcoVadis se dívá jinam: posuzuje fungování celé firmy, tedy to, jak spotřebič vznikl a kdo za ním stojí. Sleduje čtyři hlavní oblasti, a to životní prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání zakázek. Nehodnotí jeden výrobek, ale procesy, pravidla a výsledky napříč celou organizací.
Solární energie, voda i materiály
Podle Hisense Europe se udržitelnost promítá přímo do provozu výrobních závodů. Příkladem je slovinské Velenje, dlouhodobě spojené především se značkou Gorenje, kde instalované solární elektrárny dosahují celkového výkonu 5,3 MW.
Firma zároveň uvádí, že pracuje na efektivnějším hospodaření s vodou, vyšším využívání recyklovaných materiálů a vývoji obalů, které lze snáze znovu využít nebo recyklovat. Klade důraz také na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.
Udržitelnost ale nekončí u bran továrny. Součástí přístupu je i práce s dodavateli a požadavky týkající se pracovních podmínek, životního prostředí nebo odpovědného podnikání.
Chytřejší domácnost může být i úspornější
Stejný princip, tedy nakládat se zdroji efektivněji, se postupně objevuje i ve výrobcích. Moderní spotřebiče stále častěji využívají senzory, automatické programy nebo chytré řízení, aby dokázaly spotřebu vody a energie přizpůsobit konkrétní situaci. Technologie tak nemusí znamenat jen víc funkcí. Jejím smyslem může být i to, aby spotřebič pracoval jen s takovým množstvím energie nebo vody, jaké skutečně potřebuje.
U vybraných spotřebičů obou značek navíc platforma ConnectLife umožňuje jejich propojení, vzdálené ovládání nebo sledování provozu. Uživatelům to přináší větší pohodlí a kontrolu nad domácností, výrobci pak další prostor pro hledání cest k efektivnějšímu provozu.
Platinová medaile není na věčné časy
Hodnocení EcoVadis se pravidelně opakuje. Platinový status není certifikát, který firma jednou získá a pak s ním bez omezení pracuje. Své výsledky musí znovu dokládat a obhajovat.
Pro zákazníky může být takové nezávislé hodnocení doplňujícím vodítkem při rozhodování. Energetický štítek dál napoví, kolik elektřiny spotřebuje konkrétní lednice nebo pračka. EcoVadis nabízí pohled o krok dál: na to, co všechno se odehrává ještě předtím, než se spotřebič objeví v domácnosti.
Více informací o značkách a jejich produktech najdete na stránkách Hisense a Gorenje.