HESTEGO – firma, kde se pracuje s úsměvem

Pro dobrý pocit je důležitá také celková atmosféra ve firmě, férový přístup nadřízených, vzájemný respekt a důvěra.

Vyškovská strojírenská firma HESTEGO dělá pro spokojenost svých zaměstnanců opravdu maximum. V současné době zde pracuje cca 260 zaměstnanců převážně v odborných profesích jako konstruktér, technolog, svářeč, zámečník, operátor CNC ohraňovacího lisu nebo laseru. A protože kvalifikovaných pracovníků je v celé republice dlouhodobě nedostatek, snaží se HESTEGO nabídnout svým zaměstnancům kromě dobré mzdy také velmi dobré pracovní podmínky.

Pětitýdenní dovolená a příspěvky na penzijní připojištění jsou dnes už celkem standardem, ale málokterý zaměstnavatel nabízí závodní stravování ZDARMA. V HESTEGU je denně možné vybrat si ze šesti druhů velmi kvalitních jídel od guláše se šesti knedlíky, přes minutkové speciality až po saláty z čerstvé zeleniny. Na víkendové směny je zajištěn šokově chlazený balíček. Každý zaměstnanec může díky bezplatnému závodnímu stravování ušetřit z rodinného rozpočtu až 2000 Kč měsíčně. A mít plný žaludek a k tomu i plnou peněženku, to je fakt super pocit. Další poskytovanou výhodou je kompenzace části nákladů na dojíždění všem, kteří do práce jezdí ze vzdálenosti 10 a více kilometrů. Celkovou spotřebu pohonných hmot při jízdě autem to při dnešních cenách nepokryje, ale každá koruna se počítá. A HESTEGO navíc podporuje ty, kteří od dubna do října jezdí do práce raději na kole či koloběžce. Už několik let běží v těchto měsících soutěž „HESTEGO opřené o pedálů“, ve které vítězí ten, kdo za sezónu najezdí nejvíce kilometrů.

„Dobrá výplata, dobé jídlo a ty další benefity, to je bezva. Ale tohleto, to je opravdová pecka!“ prohlásil jeden z dlouholetých zaměstnanců firmy, když se loni na podzim zúčastnil jako V.I.P. návštěvník koncertu rockových kapel na vyškovském fotbalovém stadionu. Ve V.I.P. zóně nebyl sám, ale se stovkou svých kolegů z HESTEGA, pro které firma jako poděkování za dobrou práci zajistila nejen možnost poslechnout si produkci přímo pod pódiem, ale také vlastní stan s občerstvením a setkání se členy vystupujících hudebních skupin. Podobných sportovních či společenských akcí pořádá HESTEGO hodně. Vánoční jarmarky se zabíjačkou, oslavy Dne dětí s jízdou na koních, Dny otevřených dveří s exkurzemi do výroby pro rodinné příslušníky zaměstnanců a řadu dalších.

Velké firemní akce jsou oblíbené, ale v HESTEGU vědí, že svým lidem mohou udělat malou radost mnohem častěji. Stačí třeba v horkém letním dni koupit každému na osvěžení nanuk, na MDŽ podarovat každou ženu červenou růží nebo před velikonočními svátky potěšit muže čokoládovým vajíčkem. To vše se opravdu stalo a kdo nevěří, ať si pečlivě projde facebookový profil firmy. Najde tam fotky usměvavých lidí a spoustu informací o tom, že v HESTEGU se pořád něco děje.

Firemní kultura a velmi kvalitní vedení firmy HESTEGO a.s. byly oceněny v rámci prestižního programu Czech Best Managed Companies organizovaného společností Deloitte a to dokonce už dvakrát. V roce 2021 a 2022 se HESTEGO dostalo do desítky nejlépe řízených soukromých firem v České republice.

Firma HESTEGO nabízí v současnosti celou řadu zajímavých pracovních příležitostí. Podrobnosti můžete najít na firemních webových stránkách (www.hestego-kariera.cz). Pokud chcete pracovat pro firmu, které záleží na tom, aby v ní lidé pracovali s úsměvem, pak se na tyto informace určitě podívejte.