Herní dělo pro fandy stříleček má obnovovací frekvenci displeje 240 Hz

ROG Strix SCAR III G531 je ultimátní herní dělo pro každého, kdo bere počítačové (a zejména akční) hry vážně. Tahle herní bestie se nezalekne žádné výzvy. Je totiž postavena na procesoru Intel Core i7-9750H v kombinaci se 16 GB operační paměti a superrychlým 512GB SSD diskem, kterému navíc sekunduje klasický 1TB pevný disk, kam si můžete uložit vaši herní knihovnu. V praxi to znamená, že načte jakoukoli hru či aplikaci dřív, než řeknete švec.

V takto výkonném notebooku nemůže chybět nabušená grafická karta. V případě novinky od ROG jde o NVIDIA GeForce RTX 2070, podporující technologie Ray Tracing či CUDA. Notebook se díky tomu nezalekne ani virtuální reality, kterou podá s ohromující věrností. Zcela plynulý obraz při hraní těch nejmodernějších her podporuje také funkce ROG Boost v Turbo režimu. Strhující tempo s dokonale plynulými a ostrými vizuálními efekty si zamiluje každý, kdo preferuje herní akci nebo vytváří video obsah či se zabývá 3D modelováním.

Herní dělo pro fandy stříleček má obnovovací frekvencí displeje 240 Hz

Říkáte si, co by byl parádní výkon bez dokonalého obrazu? Ani tady vás ROG Strix SCAR III nezklame. Ba naopak, opět nabídne něco navíc! Můžete se těšit na ultrarychlý IPS displej s obnovovací frekvencí 240 Hz (v nabídce je i varianta se 144Hz displejem) a rychlou odezvou 3 milisekundy. To je u herních notebooků naprosto nevídaná hodnota, kterou oceníte hlavně v akčních FPS hrách. Okraje displeje navíc lemují nádherně tenké rámečky, které téměř nepostřehnete a díky poměru obrazovky k tělu až 81,5 % získáte maximální přehled ve hře.

Supervýkonný hardware se v plném tempu dokáže řádně zapotit. V ASUSu však nic neponechali náhodě a do boje o uchlazení výkonného procesoru a grafické karty vytáhli s nejtěžším kalibrem v podobě nové inteligentní dvouventilátorové architektury se samočisticími protiprachovými trubicemi. Ventilátory ve tvaru křídel s 83 lopatkami zvyšují proudění vzduchu a ultratenké lamely výrazně rozšiřují povrch pro odvod tepla, takže se nemusíte bát přehřátí, a tím ani poškození notebooku při dlouhých herních maratonech.

Speciální technologie ROG RangeBoost se stará o stabilní signál Wi-Fi. Vyhodnocuje sílu signálu čtyř vnitřních antén a vybírá kombinaci nejsilnějšího páru, kterou pak použije. Tím minimalizuje hluchá místa a zvyšuje dosah bezdrátové sítě až o 30 % oproti běžným herním notebookům.

Vychytávkou nového přenosného počítače je ROG KeyStone. Ten představuje váš osobní klíč, kterým můžete odemykat šifrované disky a měnit profily v nastavení notebooku. Jde o nový způsob personalizace laptopu a ochrany osobních údajů. KeyStone funguje prostřednictvím bezdrátové technologie NFC a přesně zapadne do otvoru v boku notebooku. Při aktivaci okamžitě přemění počítač pomocí různých efektů a herních profilů podle vašich představ či odemkne přístup ke skrytému disku Shadow Drive, kam si můžete ukládat soukromé dokumenty. Vaše cennosti tak už nikdy nepadnou do nesprávných rukou.

Design od BMW

Atraktivitu nového herního stroje od ROG ale zvyšují i další inovace. Nemůžeme pominout design, pro gaming maniaky je to nedílná součást jejich image. V případě ROG Strix SCAR III se na něm podíleli designéři z BMW Designworks Group, kteří vsadili na elegantní kovové šasi a univerzální černou barvu. Tzv. koncept Face Off charakterizují vystouplé prolisy a výkyvná žebra odvětrávání nad zadními průduchy pro odvod teplého vzduchu.

Závěsné panty jsou inspirovány zavíracím systémem letadlových dveří. Snadno se otevřou, když se víko zvedne a opět diskrétně zmizí zpět do šasi, když notebook zaklapnete. Skrytý design pantu udržuje nízký profil a otevírá další prostor pro odvětrávání. Skryté panty jsou také lépe chráněny při přenášení počítače. Decentní interiér s karbonovým vzorem zvýrazňuje efektní osvětlení Aura Sync, umístěné v novém světelném pruhu okolo základny notebooku, v klávesnici a loga ROG na víku.

Notebook ASUS ROG Strix SCAR III je zkrátka jedinečná ukázka nejmodernějších technologií, na míru navržených pro akční počítačové hráče a ty, kteří nesnesou kompromisy a vyžadují to nejlepší, co je na poli současných herních laptopů k mání. Další podrobnosti a technické parametry o tomto herním krasavci najdete na www.asus.com/cz/Laptops/ROG-Strix-SCAR-III/