Hemoroidy - hemeroidy: jaká je jejich léčba a co na ně účinně zabírá?

Právem se můžeme domnívat, že tento údaj nebude přesný. A to z prostého důvodu. Jedná se o potíže velmi intimní a diskrétní a jen velmi málo lidí se k nim dokáže otevřeně přiznat, a to například i svému lékaři.

Pojďme si proto tuto problematiku bez obalu trochu přiblížit.

Příznaky hemoroidů

Jak poznáme hemoroidy? Snadno. Projevují se nepříjemnými pocity při vyprazdňování, bolestí, pálením, svěděním, které bude doprovázeno zarudnutím a citlivostí pokožky v okolí análního otvoru. To může být způsobeno podrážděním až zánětem. Dalším znakem hemoroidů je jasně červená krev na toaletním papíru nebo ve stolici. Z dlouhodobého hlediska může takovéto krvácení hemoroidů vést až k chudokrevnosti. V tomto případě se doporučuje navštívit odborného lékaře - proktologa, který vyloučí možnosti jiných závažnějších onemocnění, jejichž průvodcem může být právě krvácení.

Co jsou hemoroidy

Hemoroidy jsou vlastně žilní pleteně nacházející se v okolí análního otvoru. Z mnoha různých příčin jsou tyto žilní pleteně namáhány a zatěžovány a to vede až ke vzniku hemoroidů, kdy se zde vytvoří jakési uzlíky podobné křečovým žilám. Pokud tento problém nastane uvnitř těla, pak se jedná o vnitřní hemoroidy. Tyto nebolí, zato se projevují právě přítomností jasné krve na toaletním papíru nebo ve stolici a dále pak pálením a svěděním. Pokud se uzlíky žilních pletení nacházejí vně, v okolí análního otvoru, jedná se o vnější hemoroidy. Jsou viditelné, hmatatelné a také velmi bolestivé. Opět je provází, kromě bolesti, také svědění, pálení a krvácení. Mohou se postupně zhoršovat, a to až tak, že nezbyde než absolvovat lékařský zákrok.

Příčiny hemoroidů

Odpovědí na otázku, co je příčinou, je celá řada. Především to mohou být vrozené dispozice a dále pak jiná onemocnění, jako je například žilní nedostatečnost, vysoký nebo kolísavý tlak, trávicí potíže. Tyto jdou ale ruku v ruce s obezitou a se sedavým způsobem života, nedostatečným pitným režimem a nevhodnou skladbou stravy související s potížemi při vyprazdňování. Musíme ale zmínit také hemoroidy, jejichž příčinou je těhotenství nebo porod. V tomto případě je právě oblast pánevního dna díky děťátku velmi zatěžována, dochází zde k utlačování cév a hromadění krve. Při porodu je to pak obrovské úsilí, které žena vynakládá na to, aby přivedla na svět svého potomka.

Léčba hemoroidů

Léčba hemoroidů závisí na závažnosti toho kterého případu, ale většinou se přistupuje k ambulatním zákrokům na bázi kryoterapie (terapie chladem) a bipolární koagulace (terapie teplem). K operaci hemoroidů se sahá až opravdu v těch závažnějších a hůře řešitelných případech - krátce řečeno, operace hemoroidů je tím posledním řešením.

Jak se zbavit hemoroidů - rady, tipy

Každý by se měl v prvé řadě pozastavit nad svým jídelníčkem, který by měl obsahovat dostatečné množství vlákniny. Tato se nachází v ovoci a zelenině, kteréžto ale obsahují celou škálu dalších zdraví prospěšných látek. Nesmírně důležité je také dodržování pitného režimu, kdy bychom měli denně vypít 1,5 - 2,5 l tekutin, a to nejlépe neslazených.

Množství tekutin je závislé od ročního období a fyzické zátěže. V horkém počasí, kdy si půjdeme zasportovat, bude naše tělo potřebovat také větší množství tekutin a opačně. Už tyto dva faktory - jídlo, pití - sehrávají nesmírně důležitou roli na našem celkovém zdravotním stavu a budou se podílet na tom, že se budeme cítit skvěle. Dále a v neposlední řadě je to také naše fyzička, která začíná a končí u našich fyzických aktivit. Bohužel nás dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba nutí trávit velké množství času sedavým způsobem. Pohyb, strava, pitný režim povedou k tomu, že zmizí naše potíže s trávením, vyprazdňováním, srovná se náš tlak a vyeliminuje nadváha. Zkrátka, své zdraví máme ve svých rukách.



Náš trh ale také nabízí celou řadu prostředků, kterými můžeme potíže s hemoroidy mírnit nebo přímo odstranit. Jsou to nejrůznější čípky, přírodní masti, krémy či koupele na farmakologické nebo přírodní bázi. Pokud fandíte přírodním prostředkům, více informací se dozvíte na www.hemorex.cz