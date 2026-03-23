Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Rád říkáte, že Plzeňský kraj je krajem vesnickým. Opravdu to tak cítíte?
Rozhodně. A hlavně to vidím v číslech. V Plzeňském kraji je asi 400 obcí do 2000 obyvatel a celkem 501 obcí. Statistika je jedna věc, ale já za ní vidím hlavně lidi. Od začátku mandátu jsem říkal, že chci být mezi nimi, a tak do těchto vesnic jezdím a poslouchám, jak žijí. Možná i proto jsem někdy v obhajobě jejich potřeb důslednější než někteří kolegové.
Je to výhoda, nebo nevýhoda?
Tak to prostě je. A já se snažím, aby byli lidé u nás spokojení. Velkou radost mám z toho, kolik spolků a sousedských part tu udržuje tradice a ráz regionu. Jsem nadšený, že tu máme spoustu menších, ale nesmírně šikovných zemědělců a podnikatelů. I oni pomáhají držet charakter našeho kraje. Spousta politiků to přehlíží, ale já bych chtěl poděkovat všem, kteří ve svém volném čase nebo ze svých peněz podporují tradice a aktivity pro lidi v našem regionu. To je věc, které si nesmírně vážím.
Ale tohle všechno stojí kraj ročně miliony.
Jenže nejlepší investice je investice do kvality života. To by měl být cíl každého hejtmana nebo starosty – aby se u nich lidem dobře žilo. A já chci, aby náš kraj byl tím nejlepším místem pro život.
Není to až moc odvážný cíl?
Není. Vedle zdravotnictví, dopravy nebo podpory průmyslu musíme myslet i na to, že lidé nechodí jen do práce. Proto jako kraj podporujeme sportovce, včelaře, menší zemědělce, myslivce, hasiče a další vesnické spolky. Je přece fajn si v sobotu odpoledne zajít s kamarády na hřiště a po fotbálku na párek a jedno točené. Nebo si dojít k sousedovi pro sklenici domácího medu či si od místního farmáře přivézt regionální sýr nebo šunku. To jsou přesně ty malé okamžiky, které dělají náš život příjemnější a na to bychom neměli zapomínat.
Malým zemědělcům letos rozdáte jako kraj šest milionů. To ale není moc velká částka, když jste říkal, že jich u vás v kraji maté zhruba 3500.
Umím si představit i víc. Ale bohužel nemáme bezednou pokladničku. Tato podpora je i symbolem, že na ně myslíme a vážíme si práce menších zemědělců. Stejně tak myslíme i na včelaře, kterým letos dáme na jejich činnost dva miliony. Mám jednu tezi: Není dobré, aby na vesnicích zanikaly spolky jen proto, že nemají na zaplacení klubovny nebo opravu laviček na hřišti. Za těmito aktivitami stojí srdcaři a takových lidí si musíme vážit.