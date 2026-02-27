HEDVA ČESKÝ BROKÁT – tradice od 19. století

Společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT z Rýmařova patří k pokračovatelům české textilní tradice sahající do 19. století. Navazuje na výrobu hedvábnických a brokátových tkanin a dnes rozvíjí produkci žakárských šátků s důrazem na kvalitu, řemeslo a individuální zakázky.

Moderní tkaný šátek | foto: HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o.

HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. je tradiční česká textilní firma s hlubokými kořeny textilnictví na Rýmařovsku. Textilní výroba v tomto regionu sahá až do doby, kdy se zde hojně pěstoval len a místní řemeslníci z něj připravovali příze, lana a plátna.

Jednatelky společnosti Lenka Červeňáková (vlevo); Mgr. Martina Kohoutková (vpravo)

V 18. století tady rod Harrachů zakládá manufakturu. Ta produkuje jemné damaškové zboží, kterým zásobuje celé Rakousko-Uhersko.

V roce 1890 zde vzniká továrna bratří Schielů, která se specializuje na výrobu hedvábných tkanin na kravaty, šátky a lidové kroje. Po druhé světové válce je továrna znárodněna a začleněna do státního podniku Brokát, později pod názvem Hedva. Po změnách po roce 1989 prochází firma transformací a v roce 2014 vzniká jako samostatná společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. odštěpením závodu z Moravské Třebové.

Starobylé knihy z roku 1908

Dnes firma spojuje historickou tradici s moderním designem a specializuje se na výrobu žakárských tkanin – tkanin s bohatě vytkanými vzory, které vznikají přímo ve struktuře textilie. Tato technika umožňuje protkávat různé materiály, tím tkaniny dostávají svoji hloubku a mění se podle toho, jak na ně dopadá světlo. Jde o výrobek, který je velmi zajímavý a je výsledkem precizní řemeslné výroby a výraznou ukázkou kvality českého textilnictví.

Kolekce starobylých šátků spojuje krásu dochovaných historických předloh s moderním zpracováním. V archivu byly objeveny původní vzory i jejich barevnost z přelomu 19. a 20. století. Tyto šátky kdysi doplňovaly tradiční lidové oděvy a jejich krása se stala inspirací pro vznik nových motivů, barevností i materiálových kombinací.

Starobylé vzory v moderním pojetí

Moderní šátky nacházejí uplatnění nejen jako módní doplněk, ale také jako výrazná součást reprezentativních oděvů a stejnokrojů.

Šátek ze 100% hedvábí
Moderní tkaný šátek

Firma nabízí možnost vetkat logo nebo motiv přímo do tkaniny – od firemních dárků přes textilie pro oficiální příležitosti až po doplňky, které nesou osobní nebo značkový rukopis. Tato technika dává každému kusu jasný vizuální charakter a zvyšuje jeho estetickou úroveň.

Logo výroba

Produkty HEDVA ČESKÝ BROKÁT jsou vyráběny přímo v Rýmařově a najdou využití nejen v módě, ale i v interiérovém designu, kostýmní tvorbě či sakrálním textilu. Jejich kvalitu a estetickou hodnotu oceňují zákazníci doma i v zahraničí – tam, kde je ceněna krása a kultura textilu.

Současná tkalcovna společnosti

HEDVA ČESKÝ BROKÁT – příběh, který pokračuje...

