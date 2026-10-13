HARDWARIO za leden až srpen 2026: rekordní zisk 15,9 milionu Kč

Komerční sdělení

HARDWARIO za leden až srpen 2026: rekordní zisk 15,9 milionu Kč | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Společnost HARDWARIO a.s. (BCPP, trh START, symbol HWIO.PR), česká technologická firma specializující se na průmyslový internet věcí (IoT), dosáhla za prvních osm měsíců roku 2026 tržeb 82,05 milionu Kč a zisku před zdaněním 15,93 milionu Kč.

Jde o nejlepší výsledek za toto období v historii společnosti: tržby meziročně vzrostly o 8 % a zisk je přibližně desetinásobný. Společnost zároveň informuje o objednávce nové generace systému GrainLink, o změně ve vedení americké dceřiné společnosti a jejím přesunu do Silicon Valley a o prodeji akcií, který oznámil bývalý akcionář eMan a.s.

Leden až srpen 2026: zisk roste rychleji než tržby

mil. Kč1–8/20261–8/2025Změna
Tržby82,0576,02+7,9 %
Zisk před zdaněním15,931,5810,1×
Zisk před zdaněním / tržby19,4 %2,1 %+17,3 p. b.

Z každé koruny tržeb tak společnost letos vytvořila přibližně 19 haléřů zisku, ve stejném období loňského roku to byly zhruba 2 haléře. Ke zlepšení ziskovosti přispěly především kontrakty v oblasti zakázkového vývoje a výroby. Zisk neobsahuje provozní dotace ani aktivaci nákladů na vývoj.

Údaje za leden až srpen 2026 i 2025 jsou předběžné, neauditované a vycházejí z manažerského účetnictví společnosti HARDWARIO a.s. (bez dceřiných společností) podle českých účetních předpisů.

„Loni jsme ukázali, že umíme růst, letos ukazujeme, že umíme vydělávat. Letošní zisk stojí na zakázkách a produktech, které skutečně běží. Vydělané peníze vracíme do vlastních produktů a do obchodu v zahraničí.“

— Pavel Hübner, předseda správní rady společnosti HARDWARIO

Výhled na rok 2026 a dodávky GrainLink

Společnost potvrzuje výhled tržeb za rok 2026 ve výši 110 milionů Kč, který zveřejnila 8. července 2026.

V červencové tiskové zprávě společnost uvedla, že ve třetím čtvrtletí 2026 očekává další objednávku a dodávku 500 systémů CHESTER GrainLink s tržbou přesahující 5,5 milionu Kč. Tato sériová výroba se přesouvá na rok 2027. Partner GrainLink místo ní objednal vývoj nové generace systému, tedy čtyř nových platforem včetně prototypů a předsériové výroby, v celkové hodnotě 198 800 USD, což výpadek tržeb do značné míry kompenzuje. Spolupráce s partnerem tak úspěšně pokračuje.

HARDWARIO za leden až srpen 2026: rekordní zisk 15,9 milionu Kč

eMan a.s. prodal svůj podíl v HARDWARIO

Společnost eMan a.s. oznámila 11. září 2026 v informaci o své valné hromadě, že od května do srpna 2026 postupně prodala, a to se ziskem, celý svůj podíl ve společnosti HARDWARIO a.s. a že již nedrží žádné její akcie. HARDWARIO nebylo stranou těchto obchodů, předem o nich nebylo informováno a dozvědělo se o nich z uvedeného oznámení.

eMan ve svém oznámení uvádí 11% podíl. Ten získal v únoru 2022, tedy před vstupem HARDWARIO na burzu; po upsání nových akcií v IPO odpovídal 1 100 000 akciím, tj. 7,67 % základního kapitálu (14 349 000 akcií).

Prodej probíhal v období, kdy akcie HWIO vykazovaly zvýšený objem obchodů a vyšší kolísání ceny. Na trhu START s nižší likviditou může postupný prodej většího balíku akcií cenu výrazně ovlivnit. Z pohledu společnosti nemá odchod akcionáře vliv na její provoz, zakázky ani strategii.

Předseda správní rady Pavel Hübner své akcie neprodával a zůstává majoritním akcionářem s podílem 53,58 % (7 688 000 akcií).

Amir Fuhrmann povede americkou i britskou dceřinou společnost, HARDWARIO LLC míří do Silicon Valley

Správní rada HARDWARIO rozhodla o postupném přesunu dceřiné společnosti HARDWARIO LLC z Houstonu (Texas) do Silicon Valley (Kalifornie). Jejím statutárním orgánem (Managing Director) se stává Amir Fuhrmann, který v Kalifornii žije a již vede britskou dceřinou společnost HARDWARIO LTD. Ve funkci nahrazuje Jose Lazara, kterému společnost děkuje za jeho dosavadní práci.

Silicon Valley je jedním ze světových center polovodičového průmyslu a IoT. Přítomnost na místě má HARDWARIO přiblížit technologickým partnerům a zákazníkům v Severní Americe, kde společnost dodává mimo jiné systémy GrainLink pro monitoring obilných sil v Kanadě a USA.

HARDWARIO za leden až srpen 2026: rekordní zisk 15,9 milionu Kč

Další události

  • Bez zadlužení: společnost splatila zbývající část provozního úvěru u Komerční banky i všechny nebankovní půjčky a nyní nemá žádné úvěry ani půjčky.
  • START Day: výsledky společnost představí 14. října 2026 na podzimním START Day pražské burzy.

Upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti. Skutečné výsledky se od nich mohou lišit, zejména v závislosti na termínech objednávek a dodávek zákazníků, vývoji poptávky, dostupnosti komponent a vývoji měnových kurzů.

O společnosti HARDWARIO

HARDWARIO a.s. je česká technologická společnost specializující se na internet věcí pro průmyslové aplikace (Industrial IoT). Vyvíjí vlastní produkty a IoT platformu a zároveň poskytuje zakázkový vývoj a výrobu pro externí zákazníky v České republice i v zahraničí. Od roku 2022 je společnost obchodována na Burze cenných papírů Praha (BCPP, trh START, symbol HWIO.PR). Společnost sídlí v Liberci.

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