Handicapovaní řidiči mohou zdarma projít kurzem bezpečné jízdy

V Česku je tisíce handicapovaných řidičů, kteří mají své vozy upraveny na takzvané ruční řízení. Jednou rukou ovládají volant a druhou brzdu a plyn. Jedná se o specifické řízení vozu. Organizace Cesta za snem ve spolupráci se ŠKODA AUTO a programem ŠKODA HANDY pro tyto řidiče pořádá kurzy bezpečné jízdy na polygonech. Akce jsou ale otevřeny i veřejnosti. Nejbližší proběhne už 19. října v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě.

Ruční řízení vozu

Kurz bezpečné jízdy na kluzných plochách, výcvik zvládnutí aquaplaningu, krizové brzdění, ale také jízdy v terénu se SUV vozy ŠKODA, možnost zažít driftování, načerpat inspiraci pro úpravu vozu nebo třeba vyzkoušet si ovládat bagr či čtyřkolku. To vše a mnohem více je na 19. října v Ostravě přichystáno zcela zdarma pro řidiče s handicapem, tedy pro držitele karty TP, ZTP nebo ZTP/P. Akce je otevřena také veřejnosti. Návštěvníci si program užijí bez vstupného. Těšit se mohou na exhibici mistra ČR v moto trialu Martina Matějíčka nebo show nejsilnějšího vozíčkáře Česka, profesionálního kulturisty Daniela Minstera a jeho tahání aut na vozíku. Připraveny jsou také speciální trenažéry ručního řízení, zkušební jízdy s novými modely ŠKODA AUTO, taxi jízdy na offroad trati nebo ukázky odborníků na bezpečnost ŠKODA AUTO či workshop Českého červeného kříže.

Řidiči s kartou TP, ZTP nebo ZTP/P se mohou do kurzu zdarma přihlásit na emailu chciridit@cestazasnem.cz. Výcvik se koná ve vlastních vozech. Cílem je zdokonalit se v ovládání vozu, se kterým daný řidič jezdí každý den, a to i s jeho případnými specifickými úpravami. Naučíte se, jak řešit krizové situace, pokud se vůz dostane do smyku, aquplaningu nebo při krizovém brzdění.

„Našim cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích. Handicapovaní řidiči nemají možnost, kde se připravit na to, co je za volantem může potkat, a následky bývají fatální,“ říká zástupce organizace Cesta za snem Heřman Volf, který sám svůj vůz již třináct let ovládá pouze rukama. „Chceme, aby si lidé s handicapem užili také nevšedních zážitků, aby si vyzkoušeli, co by jinde mohli jen těžko. A budeme rádi, pokud nás navštíví také široká veřejnost. Je důležité, aby lidé pochopili, čím jsme jako řidiči specifičtí a jak společně můžeme co nejlépe sdílet silniční provoz.“

Podívejte se, jak probíhala ŠKODA HANDY TOUR na Autodromu v Mostě.

Záštitu nad projektem převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. i primátor města Ostravy Tomáš Macura. Generálním partnerem projektu je společnost ŠKODA AUTO, hlavními partnery Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Více informací a registrace pro ZTP řidiče naleznete na https://www.cestazasnem.cz/skoda-handy-tour-ostrava