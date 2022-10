Guns N’ Roses vyhnali krysy z divadla, vzpomíná režisér jejich klipů

Na natáčení vzpomíná v dokumentu, který odvysílala televize ÓČKO STAR, režisér Andy Morahan a také bývalý bubeník kapely Matt Sorum.

Videoklipy byly pro skupinu Guns N’ Roses zásadní. Díky nim se prodejnost jejich desek zdvojnásobila. Axl Rose tehdy dobře odhadl, že je potřeba natočit výjimečné klipy, ať to stojí, co to stojí.

A tak vznikla trilogie o zamilovaném páru, který ztělesňoval on sám se svou tehdejší přítelkyní Stephanií Seymour.

„Vzpomínám si, jak jsem v době natáčení říkal, jak je to šílené. Částky za rozpočty byly astronomické. Zpětně by si lidé asi pomysleli, že jsme se zbláznili. Za natáčení těch klipů jsme utratili miliony dolarů,“ vzpomíná Matt Sorum.

„Ta trilogie byla Axlova vize. Já se na tom obvykle moc nepodílel. Já měl na starost alkohol, aby ho bylo dost na to, abychom přežili ty vyčerpávající osmnáctihodinové videoklipy,“ dodává.

„V Don’t Cry byly věci, kterým jsem dost nerozuměl, protože Axl je dost měnil. Říkal, že chce natočit to a tamto a já se s tím musel nějak smířit. Ale aspoň jsem dostal příležitost si to vynahradit v November Rain,“ říká režisér Morahan.

„Je to orchestrální skladba, tak jsme ji natáčeli v divadle orchestrálního typu. Když jsme to poprvé nazvučili, z divadla vyběhly krysy, protože nikdy neslyšely tak hlasitý zvuk. A Slash pověřil jednoho z bedňáků, aby jednu chytil pro jeho hada. Bylo to docela zábavné vidět toho chlápka, jak běhá po parkovišti a hledá krysy,“ vzpomíná režisér.

