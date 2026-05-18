Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní postavení nejen na českém trhu, ale i v zahraničí.

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě | foto: Greipl CZ s.r.o.

Firma se zaměřuje na zpracování kovů, výrobu komponentů a dodávky řešení na míru podle specifických požadavků zákazníků. Klíčem k úspěchu je kombinace moderního strojního vybavení a zkušeného týmu odborníků, kteří se neustále vzdělávají a sledují nové trendy v oboru.

Velký důraz je kladen na kontrolu kvality v každé fázi výroby. Pokročilé měřicí technologie a standardizované procesy zajišťují vysokou přesnost a spolehlivost výrobků. Firma tak dlouhodobě staví na důvěře a stabilních vztazích se svými partnery.

Koho firma hledá

Greipl CZ s.r.o. dlouhodobě hledá technicky orientované pracovníky, zejména CNC operátory a seřizovače, svářeče, zámečníky, technology, konstruktéry a pracovníky kontroly kvality.

Jak vypadá práce v Greiplu očima zaměstnance

„Pracuji tady už několik let a nejvíc si cením toho, že práce není stereotypní. Každý den řešíme jiné zakázky a člověk se pořád učí něco nového,“ popisuje jeden ze zaměstnanců.

Na otázku, co ho na práci nejvíce baví, odpovídá bez váhání, že je to práce s moderními technologiemi. „Máme tady špičkové stroje, takže je to spíš práce s technikou než klasická manuální dřina. A když vidíte hotový výrobek, je to dobrý pocit.“

Atmosféru ve firmě vnímá velmi pozitivně. „Je to spíš rodinné prostředí. Když někdo něco potřebuje, ostatní pomůžou. To je pro mě hodně důležité. Co je dále důležité, je práce převážně v jednosměnném provozu, to na současném trhu práce není jednoduché nalézt. „

Zájem o práci v Greiplu by doporučil i dalším. „Je to stabilní práce, kde se člověk může rozvíjet. Kdo chce pracovat rukama i hlavou, tady si přijde na své,“ dodává.

Podpora vzdělávání a budoucnosti

Společnost se aktivně věnuje také podpoře technického vzdělávání. Nabízí studentům odborné praxe, stáže a workshopy, čímž pomáhá rozvíjet nové generace odborníků v oblasti strojírenství.

Moderní firma s tradicí

Greipl CZ s.r.o. je příkladem moderního průmyslového podniku, který staví na kvalitě, inovacích a stabilitě. Díky neustálému rozvoji a investicím do technologií je připravena na budoucí výzvy a zároveň nabízí zázemí pro dlouhodobou kariéru a profesní růst.

