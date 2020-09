Góóól! DEPO2015 prodloužilo zábavnou výstavu o fotbalu

„Myslím, že jít k nám na výstavu je bezpečnější, než zamířit na nákup do supermarketu. A děti to u nás rozhodně bude bavit víc,“ usmívá se.

Organizátoři si kvůli bezpečnosti a dodržení hygienických podmínek hlídají kapacitu do stovky lidí a prostory pravidelně dezinfikují. „Samozřejmostí jsou pak stojany s dezinfekcí pro návštěvníky,“ popisuje Kaslová. Výstava je navíc členitá a je rozprostřena na pěti stech metrech čtverečních v hale s vysokými stropy, což minimalizuje zdravotní rizika.

Máte přesnou střelu?

Jednotlivá stanoviště prověří vaše týmové i individuální herní dovednosti, ale i charakterové vlastnosti, protože právě na nich u kolektivních sportů hodně záleží. Dokážete se svými spoluhráči udržet balanc? Máte tvrdou a přesnou střelu? Najde vaše přihrávka cíl? Není nic jednoduššího, než si to na vlastní kůži vyzkoušet.

Výstava Góóól obohatí také vaše znalosti ze zákulisí fotbalu. Určitě víte, že slavný česko-rakouský fotbalista Pepi Bican dal více gólů než Pelé. Ale víte také, že odmítl reprezentovat nacistické Německo a riskoval tak svůj život? Skutečný hrdina. „Góóól vypráví nejen dětem, že k hrdinství nestačí pouze sportovní výkon, ale potřeba je i výjimečných lidských vlastností, mezi které patří odvaha a čestnost,“ zdůrazňuje Kaslová. Velkou inspirací pro výstavu byla publikace Ondřeje Fuczika Hrdinové: Největší příběhy české kopané, která nese právě takové poselství.

Speciální program pro školy

Výstava je určena především dětem od pěti do dvanácti let, ale rozhodně potěší i dospělé. DEPO2015 připravilo rovněž lektorský program pro školy, který je možné objednat na jakýkoli všední den od 9 a od 11 hodin. Program je určený pro maximálně třicet dětí. S historií fotbalu, rozdíly dnešního a původního sportu, ale třeba i s tím, že fotbal hrály a hrají ženy, je seznámí lektor v roli trenéra Johna Williama Maddena, což byl skotský fotbalista a trenér, který významně ovlivnil tuto hru v českých zemích. Děti se poté rozdělí do menších skupinek a s trenérem postupně obejdou všechna tréninková stanoviště, přičemž vše zakončí malý turnaj.

S Viktorkou v zádech

Za zmínku určitě stojí i to, že svůj koutek má v Depu i plzeňská Viktorka, která je partnerem výstavy. V něm si prohlédnete dresy či kopačky významných hráčů, kroniku klubu nebo model nového stadionu. Na fotkách a videích se pak seznámíte s historií klubu a stavbou nového stadionu.

V prostorách DEPO2015 se kromě jiného můžete občerstvit v kavárně s bistrem a když je hezké počasí, je možné posedět s dětmi i venku u pískoviště.

Výstava je k vidění denně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. Pro dospělé je vstupné 90 korun, pro děti a seniory 60 korun, rodinné vstupné pak vyjde na 200 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Po předložení Plzeňské karty či permanentky HC Škoda Plzeň získáte na vstupné slevu 20 procent. S permanentkou Viktoria Plzeň pak máte vstupné dokonce o polovinu levnější.