Golf přilákal ve složité sezóně nové hráče

Projekty táhnou ke golfu děti a rodiny

Poslední sezóny českého golfu se nesly v narůstajícím podílu žen a dětí na celkovém počtu hráčů. Česká golfová federace se snaží již řadu let prostřednictvím svých projektů zvyšovat osvětu mezi novými zájemci a na počtu takzvaných „prvočlenů“ se to pozitivně odráží.

Celosvětově má golf problém v posledním desetiletí si udržet absolutní počet organizovaných hráčů, což je ale dáno i vzrůstajícím trendem hrát a nebýt členem žádného klubu. V Česku však byl úbytek ve srovnání s ostatními zeměmi malý, jen v řádu jednotlivých procent. To se daří právě příchodem hráčů dětského a juniorského věku. Těch totiž přibývá – jednak tím, jak aktivně pracují různé akademie při golfových klubech po celé zemi, ale také díky projektu Se školou na golf.

Se školou na golf je výjimečný v tom, že se mu podařilo díky prostředkům České golfové federace přivést na základní školy golf jako součást výuky. V devíti případech je skutečným předmětem včetně známky na vysvědčení, v další součástí mimoškolních kroužků. Různým způsobem spolupracuje v zemi téměř sto školních zařízení, v kterých se mohou děti seznámit s novým sportem a případně v něm pokračovat na výkonnostní úrovni, nebo jako jednou z volnočasových aktivit.

Rekreanty dospělé, ale také celé rodiny se daří lákat prostřednictvím platformy Bav se golfem (www.bavsegolfem.cz), která je jakýmsi rozcestníkem pro všechny zájemce o golf. Chcete si vyzkoušet golf zdarma co nejblíže svému bydlišti, chcete navštívit některou z akcí pro veřejnost s názvem Bav se golfem? Rádi byste našli odpovědi, kde hledat možnost výuky a dalších akcí pro veřejnost? Pak jste na správné adrese.

Epidemie vyhnala lidi sportovat do přírody

Letos navíc přibyla na více než stovce hřišť po celé republice řada navrátilců, kteří využili návratu ke sportu, který už hrávali, ale pro různé jiné zájmy se mu nevěnovali. „Když jsem na jaře zjistil, že můžu při nouzovém stavu vyrazit sportovat jen do přírody, byl jsem na hřišti. Golf je skvělý v tom, že v něm je minimální počet spoluhráčů a hraje se v přírodě, hrozí minimální možnost nákazy,“ nesla se v různé obměně slova golfistů, kteří zaplavili česká hřiště.

Česká golfová federace byla během jarní krize hodně aktivní, aby se mohlo sportovat tam, kde nákaza skutečně nehrozila a nehrozí. Evropská golfová asociace ocenila, že se čeští golfisté brzy vrátili na hřiště mezi prvními sportovci. „Jaro bylo na jednání náročné, ale stálo to za to. Jednak se nám podařilo zachránit golfistům téměř celou sezónu a také jsme si zase posílili naši pozici na mezinárodním poli a ukázali, že něco umíme,“ vrátil se k jarnímu dění prezident ČGF Zdeněk Kodejš, který je členem výboru, jenž řídí evropský golf.

Na většině míst navíc nepolevil zájem ani s přibývajícími měsíci. Méně se cestovalo do zahraničí, golfisté rádi vzali zavděk svým domácím resortem.

Zvýšený zájem se okamžitě přenesl jak na zelený trávník, tak do čísel, která monitorovala zvýšený zájem o golf také na základě statistik. Podle nich se podařilo přivést letos ke golfu jen do konce září přes 3500 nových hráčů, což znamená osmiprocentní nárůst proti loňskému roku. Na platformu Bav se golfem se přišlo informovat o možnostech hrát 45 tisíc lidí, což znamená trojnásobek toho co před rokem. A o čtyřicet procent vzrostl zájem o nabídky hřišť tamtéž.

Dá se předpokládat, že zájem o golf bude stoupat i nadále. Hrát se dá úspěšně také na podzim a při současném omezení jiných volnočasových aktivit je skvělou volbou. Každá aktivita na zdravém vzduchu pomáhá zvládnout současnou epidemii. Vyražte do přírody, třeba na golf!