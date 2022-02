Geodetické skenování. Zachycení reality

Klasická geodézie versus nové technologie v geodetické praxi

Mnoho let byl vývoj zeměměřické techniky zaměřen na opticko-mechanické přístroje, jako byly teodolity na měření úhlů a délek a nivelační přístroje na přenosy výšek. Inovace těchto přístrojů spočívaly hlavně ve zvyšování jejich přesnosti. Nové prvky technologického vývoje byly omezeny vždy na určitou oblast speciálních přístrojů. Výsledkem geodetické činnosti byla mapa s různým obsahem, dokumentace skutečného provedení staveb nebo vytyčení pozemku nebo stavby. Rozvoj optiky, mechaniky, mikroelektroniky a hlavně výpočetní techniky výrazně ovlivnil i geodetické technologie, jako je digitální měření úhlů, elektronické měření kilometrových vzdáleností s milimetrovou přesností. To vše se promítlo do kompaktního, odolného a malého přístroje zvaného totální stanice. Rozvoj globálních satelitních polohovacích systémů pak přinesl zásadní změny v geodetické praxi a umožnil měření polohy s centimetrovou přesností v reálném čase s GNSS přijímačem.

Za míň než 1 minutu získáte sken celého okolí, třeba před tunelem. (foto: HiGeo s.r.o.)

Nejnovější trend v geodézii - snímání reality

Novým trendem v geodézii, který je stále více využíván, je skenování. Tento proces není novinkou, je zde už několik let, avšak s vývojem nových přístrojů, zvyšováním rychlosti, kapacity a grafického výkonu výpočetní techniky se skenování stává technologií běžně využívanou geodetickými firmami a umožňuje jim se zapojit do budování nejnovějších informačních systémů, jako je např. BIM (Building Information Modeling). Skenování je technologie, která umožňuje změřit a zaznamenat až miliony bodů (mračen) okolní reality v několika vteřinách. Následně pomocí vlícovacích bodů (koulí) usadit skeny do souřadnicového systému, aby na sebe jednotlivé skeny navazovaly a tvořily kompaktní ucelený soubor naměřených dat. Tento postup je zdlouhavý nejen v terénu, ale hlavně v kanceláři, kdy je třeba se spoléhat na správné rozmístění vlícovacích bodů pro úspěšné spojení všech skenů.

Porovnání projektu se skutečným stavem je možné přímo na stavbě díky TOPCON GTL-1200. (foto: TOPCON)

Integrace skeneru a totální stanice - TOPCON GTL-1200

Urychlením a zjednodušením tohoto procesu je použití skenovací robotické totální stanice GTL-1200 od japonské společnosti TOPCON Corporation. Nespornou výhodou tohoto přístroje je, že jde o dva přístroje v jednom, a to o dva plnohodnotné přístroje. Kdy robotickou totální stanici můžete využít pro běžné geodetické práce jako měření podrobných bodů nebo vytyčení bodů. A skenovací jednotku zase pro hromadný sběr dat. Za jednu minutu jste schopni naskenovat 360° sken. Jedinečnou výhodou tohoto přístroje je, že převezme geodetické určení (stanovisko-orientace, nebo volné stanovisko) z totální stanice a použije je ke georeferenci všech zaměřených skenů (usazení skenů do souřadnic). Významně se tím zkrátí proces vyhodnocení skenů a zpřesní naskenovaná data na maximum. Po načtení naskenovaných dat do programu Topcon MAGNET Collage jsou všechny skeny spojené a nachystané k úpravě a vyhodnocení. Mračna naskenovaných bodů lze použít k výpočtu kubatur, vytvořit podélné a příčné profily, pohledy budov, 3D modely a exportovat do mnoha různých formátů pro zpracování v dalších softwarech. Například software ClearEdge3D Verity je vyvinutý pro porovnání 3D modelu projektu s 3D modelem získaným měřením přístrojem TOPCON GTL-1200. Výsledné odchylky pomohou v jakékoliv fázi stavby odhalit stavební chyby a tím snížit náklady spojené s vícepracemi na stavbě.

Skenování novostavby kaple s dřevěnými detaily. (foto: TOPGEOSYS s.r.o.)

S přístrojem TOPCON GTL-1200 jste připraveni na většinu současných geodetických prací, jako je dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace budov, měření v tunelech, zaměření technologií v průmyslu, měření a vytyčení vertikálních staveb a mnoho dalšího. Zachycení reality nikdy nebylo snadnější. Nové postupy zefektivní vaši práci a tím se zvýší vaše produktivita.

TOPGEOSYS s.r.o. Topcon prodejce

Firma TOPGEOSYS s.r.o., která je autorizovaným prodejcem měřické techniky TOPCON pro geodézii a stavebnictví v České republice, zajišťuje veškerý prodej, servis a školení nejen pro skenovací totální stanicí GTL-1200, ale i ostatní produkty TOPCON, jako jsou přesné GNSS RTK přijímače nejvyšší kvality, umožňující příjem všech signálů ze satelitních systémů GPS, Glonass, Galileo a Beidou s funkcí měření s nakloněnou výtyčkou. Robotické, tzv. one man totální stanice řady GT, které mohou současně s GNSS přijímačem pracovat v Hybridním režimu. Velmi přesné motorizované totální stanice řady NET určené pro speciální práce jako je monitoring staveb nebo velmi přesné měření strojních technologických objektů. Ve stavebnictví jsou například zavedeným standardem rovinné, sklonové nebo potrubní lasery s pětiletou zárukou.

Rychlé ověření stavebních konstrukcí pomocí TOPCON GTL-1200 vede ke snížení nákladů spojených s vícepracemi. (foto: TOPCON)

V současné době je rozumné spolehnout se na osvědčené a léty prověřené produkty od technologického lídra na trhu, jako je TOPCON, který je vždy o krok napřed.