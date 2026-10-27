Generali Česká pojišťovna vrací život své centrále. Vzniká Red Quarter

Kanceláře dnes procházejí podobně výraznou proměnou jako samotný způsob práce. Právě na tento vývoj reaguje projekt Red Quarter, v rámci kterého Generali Česká pojišťovna od roku 2025 rekonstruuje svoji centrálu na pražské Pankráci.
BEZEMISNÍ BUDOVA
Zásadním tématem nově vznikající centrály Red Quarter je udržitelnost. Projekt vzniká pod vedením společnosti Generali Real Estate, která klade důraz na vysoké environmentální ambice celé rekonstrukce. Budova je navržena tak, aby splňovala nejvyšší standardy v oblasti energetické efektivity a kvality vnitřního prostředí i požadavky evropské taxonomie pro udržitelné budovy.
„Red Quarter bude po dokončení provozně uhlíkově neutrální. Tohoto cíle dosáhneme kombinací tepelných čerpadel jako hlavního zdroje tepla a chladu, fotovoltaických panelů a elektřiny s garantovaným původem z obnovitelných zdrojů,“ říká Jana Vrábelová, ředitelka projektového managementu Generali Real Estate CEE, a připomíná že podle stejných standardů firma revitalizovala i sousedící kancelářskou budovu Isola.
Záměrem projektu je vytvořit zdravé, komfortní a energeticky efektivní pracovní prostředí, které bude zároveň připravené na dopady klimatických změn.
ZAMĚŘENO NA KOMFORT A FLEXIBILITU
Vedle důrazu na environmentálně ohleduplnou centrálu je dalším klíčovým tématem zázemí pro zaměstnance, které usnadní jejich každodenní fungování. „Naší ambicí je vytvořit flexibilní a kvalitní prostředí, které nebude potřeba za tři roky zásadně předělávat, protože už nebude odpovídat tomu, jak lidé pracují. Red Quarter má mít schopnost vyvíjet se spolu s firmou,“ říká Veronika Marshall, ředitelka facility & workplace v Generali České pojišťovně.
Podle ní už kancelář nemůže být pouze místem s pracovním stolem a zasedací místností. „Musí být místem, kde se kolegyně a kolegové propojí s firmou, její značkou a kulturou – a kde zažijí něco, co jim práce z domova nabídnout nemůže.“
Nová centrála proto poskytne různé typy pracovních zón, prostory pro týmovou spolupráci, soustředěnou práci i odpočinek. Důležitou roli dostanou také sdílené společné prostory pro neformální setkávání, tzv. huby. „Ty nejsou v Red Quarter jen doplňkem k pracovním stolům – jsou jedním z hlavních principů celého návrhu,“ popisuje Veronika Marshall.
CESTOU REKONSTRUKCE
Obě manažerky se shodují, že rekonstrukce budovy, která bude sloužit zaměstnancům Generali České pojišťovny i dalším společnostem skupiny Generali, není pouhým stavebním projektem. „Nešli jsme cestou výstavby nové budovy na zelené louce, ale rozhodli jsme se vrátit do naší původní centrály a dát jí úplně nový život,“ říká Veronika Marshall.
„Ve velkých metropolích se ostatně tento trend prosazuje stále častěji a Praha nebude výjimkou. I když přestavba má svá úskalí, je to dobrý způsob, jak na dobrou adresu v centru dostat nové kanceláře a neubírat městu prostor pro další funkce,“ uzavírá Jana Vrábelová.