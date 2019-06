GDELS podepsala dohody s výzkumnými pracovišti, školami a podniky

Společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) poprvé předvedla nejnovější provedení BVP ASCOD 42 a řadu mostních vozidel. Představitelé GDELS v poslední době aktivně pracovali na konkrétních projektech a budování vazeb s českými výzkumnými institucemi a podniky.

Snaha navázat vztahy s českými subjekty s příslibem průmyslové spolupráce a přenosu know-how a technologií v souvislosti s tendrem na obrněná pásová vozidla vyústila v podepsání několika memorand o porozumění s českými podniky a vědeckými pracovišti. Ta dávají základ pro definování způsobů spolupráce na výrobě a vývoji vozidel, systémů a komponent, jež by mohla česká armáda získat, pokud by uspěl typ ASCOD.

V polovině května zavítali na pražské ČVUT Stephan Thalhammer, vedoucí manažer průmyslového rozvoje GDELS, a Hans-Jörg List, ředitel výzkumného a technologického centra GDELS. Setkali se s odborníky z fakulty strojní a elektrotechnické a prohlédli si výzkumná pracoviště. Pedagogové obou fakult je seznámili s projekty a výzkumnými programy, kterými se vědečtí pracovníci a studenti na obou fakultách zabývají. Na základě návštěvy a navázaných kontaktů plánuje GDELS spolupráci se strojní fakultou v oblasti optických senzorů a vláken a 3D tisku a s fakultou elektrotechnickou v oboru robotických systémů a technologií rozšířené reality.

Ve stejné době navštívili Stephan Thalhammer a Hans-Jörg List brněnské výzkumné centrum CEITEC, které se zaměřuje na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. S tímto špičkovým pracovištěm by chtěla společnost GDELS spolupracovat v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů. Těsně před veletrhem IDET si stejní zástupci GDELS prohlédli vědecká a výzkumná pracoviště na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Obě strany projevily zájem o součinnost v oblasti robotiky a rozšířené reality, který vyústil v podpis memoranda o porozumění. Podepsali se pod něj Stephan Thalhammer a rektor univerzity profesor Václav Snášel.

Další memoranda o porozumění s vysokými školami byla stvrzena během veletrhu IDET. Ve čtvrtek 30. května podepsali příslušné dokumenty Jens Bauer, ředitel pro mezinárodní obchod a služby GDELS, a rektor pražského Českého vysokého učení technického docent Vojtěch Petráček. Následoval podpis memoranda o porozumění mezi GDELS a CEITEC, na němž jsou podpisy Jense Bauera a profesora Radimíra Vrby, ředitele CEITECH VUT.

Další memoranda uzavřela GDELS na veletrhu IDET s konkrétními českými podniky. Šlo o společnost VR Group, se kterou by GDELS kooperovala na vývoji a výrobě simulačních systémů pro vozidlo ASCOD. Dohoda byla podepsána i s pardubickou firmou RETIA. Ta by se v projektu vozidel ASCOD pro českou armádu podílela na integraci IT struktury a elektronických komponent, jako jsou speciální počítače, interkom, komunikační zařízení, kamerové systémy, anténní systémy, softwarové vybavení a diagnostika. Dále může zajistit integraci IFF do radarů a zbraňových systémů a integraci radarů do AD sítí.

Společnost GDELS nabízí české armádě vozidlo VASCO 42 vybavené věží od izraelského výrobce Elbit Systems. Tato firma podepsala na IDETu memorandum s českým podnikem Excalibur Army o možné licenční výrobě věží pro bojová vozidla pěchoty v jeho šternberském provozu. Podpisu dokumentu se účastnil Thomas Kauffmann, viceprezident pro mezinárodní obchod a služby společnosti GDELS. Na IDETu se v expozici GDELS uskutečnilo setkání více než třiceti českých firem a institucí, které budou zahrnuty do průmyslové spolupráce v případě, že vozidlo typu ASCOD zvítězí v soutěži Ministerstva obrany České republiky.

Na tiskové konferenci během IDET představili zástupci GDELS nejnovější provedení bojového vozidla pěchoty ASCOD 42 a řadu ženijních mostních vozidel, která mají potenciál nahradit obdobnou, ale zastaralou techniku ve výzbroji armády. Konference a celá expozice GDELS byla pojata tak, aby byla v souladu s hlavním tématem, jímž byla vojenská mobilita. GDELS proto nepřišla jen s izolovanou nabídkou pásových obrněných vozidel, ale ukázala celý komplex techniky, který může nabídnout pozemním silám vojska i ve spolupráci s českým průmyslem. Příkladem bylo mostní pontonové vozidlo systému IRB na podvozku Tatra Force, které vzniklo ve spolupráci GDELS a českých společností Excalibur Army a Tatra Trucks.

Na veletrhu IDET připomněli představitelé GDELS rovněž 10. výročí zavedení kolových obrněnců Pandur II CZ 8x8 do výzbroje české armády. Program českých pandurů nadále pokračuje. Česká společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která získala od GDELS licenci na výrobu pandurů, v současnosti vyvíjí a vyrábí nové pandury pro českou armádu ve velitelské a spojovací verzi. Před veletrhem IDET navštívila kopřivnický podnik TDV delegace GDELS ve složení Martin Reischer, výkonný ředitel GDELS-Steyr, projektový manažer Michael Seitl a Stephan Thalhammer. Výkonný ředitel TDV Tomáš Mohapl představil hostům průběh výroby nových pandurů a seznámil je s detaily programu speciálních verzí vozidel Pandur II pro Armádu České republiky.