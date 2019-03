Gastro Production vybavuje hotely, restaurace, pekárny i stadiony

Podle šéfa společnosti Gastro Production Miroslava Líbala se trendy vzhledů kuchyní v každé zemi liší. Devadesát procent hotových zakázek společnosti Gastro z Kamenného Újezdu míří do zahraničí. Především do Skandinávských zemí, v posledních letech firma expandovala i do Rakouska a Německa. Nyní se chce zaměřit i na český trh a podat si ruku s novými zákazníky.

„Zkušenosti, které jsme nabrali v západní Evropě a na severu, bychom rádi uplatnili tady u nás. Vstříc dalším klientům jdeme také novým eshopem, který jsme spustili v lednu. Jsme připraveni plnit zakázky restaurací, pekáren, jídelen a tak dále. Zodpovědně se vypořádáme s jednoduchými úkoly i složitými projekty přímo na míru,“ říká Miroslav Líbal, spolumajitel a ředitel společnosti.

Showroom společnosti Gastro Production s.r.o. v Kamenném Újezdě u Českých Budějovic

Ta slibuje řešení zakázek od A do Z. Designéři zákazníkovi projekt navrhnou, po jeho odsouhlasení se vytvoří konstrukční výkresy, pracovníci všechno vyrobí, otestují a zajistí dopravu zboží na místo a případnou montáž. „Používáme nerez, kámen, dřevo, sklo, granit, řadu dalších materiálů a dodáváme produkty chladicí i ohřevné,“ vyjmenovává Líbal.

Pracovníci firmy Gastro Production dokáží vyrobit produkty pro hotely od vchodu, přes recepci a bary až po srdce kuchyně, poradí si s prostorem pro kavárnu, pekárnu, na stadion ve Vídni například dodali nerezové bary a chladicí produkty. To samé je nyní čeká do O2 areny v Praze. Zakládají si přitom na kvalitě svých výrobků, každý kus projde výstupní kontrolou. Chlazení a ohřev se testuje ve dvou vybudovaných laboratořích.

Investovali do moderních strojů

Gastro Production jakožto výrobce dokáže reagovat na jakékoliv přání zákazníka. „Vysoká kvalita, rychlost realizace a servis je naší doménou,“ poznamenává ředitel.

Odesláním zakázky totiž pro firmu zodpovědnost nekončí. Počítá i s dalšími službami. „Klient si zdarma stáhne naši aplikaci, do které mu dáme přístup. Na každém dodaném technickém produktu je umístěn QR kód a když zákazník zjistí, že se něco poškodilo nebo opotřebilo, naskenuje si ho v aplikaci. Ta mu ihned zobrazí dostupné náhradní díly, on nakliká, které potřebuje, a my jsme schopni do 24 hodin objednávku vyřídit a zboží odeslat. Digitalizace, servis, jednoduchost, dostupnost a vysoký komfort pro zákazníka, to je náš cíl,“ přibližuje aplikaci Miroslav Líbal.

Vyrábí i produkty pro sportovní haly a týmy například od šaten, relaxační vany na led, kanceláře až po ohřevný vozík pro zajištění domácí stravy pro hokejový tým na cestách

Firma v Kamenném Újezdu u Českých Budějovic zaměstnává 110 lidí. Výsledků dosahuje i nabídkou zboží s přidanou hodnotou. „Produkty, které poskytují chlazení a ohřev jsou těmi nejhodnotnějšími. Speciální prosklené vitríny na maso nebo víno patří k nejdražším výrobkům,“ doplňuje.



Zisky umožňují i další investice do výroby. Loni díky nim firma koupila dva ohraňovací lisy dohromady za devět milionů korun. Na další tři miliony vyšel moderní vyplňovací stroj, který zdokonaluje izolaci chladicích produktů, které se díky tomu dostávají do nejúspornějších energetických tříd.

„Investovali jsme také do vystřihovacího centra, kde máme možnost tvorby dalších prvků, jako jsou žaluzie nebo prolisy. A předloni jsme vložili peníze do nejrychlejší technologie pálení nerezových plechů,“ doplňuje Miroslav Líbal, který společnosti šéfuje společně s jednatelem Philipem Bednářem Bräunerem.

V současné době se oba majitelé připravují na prezentaci firmy Gastro Production v Miláně na veletrhu Host, největším gastronomickém veletrhu v Evropě.

A jaké jsou nejnovější trendy při stavbě restaurací? „Všude je to jiné. Například Norové mají jisté představy o vzhledu, které však mohou Středoevropanům připadat až kýčovité. Pro Němce je pak prvořadá kvalita,“ uzavírá spolumajitel společnosti Líbal.