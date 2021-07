GasNet provozuje dvě plnicí stanice na LNG. V Česku budou dál přibývat

Snižování škodlivých emisí, menší provozní náklady a konkurenční výhoda patří mezi největší benefity, které dopravním firmám využívání LNG přinášejí. Zkapalněný zemní plyn patří mezi paliva, která mají výrazně snížit negativní dopad nákladní silniční dopravy na životní prostředí. Jeho popularita neustále roste, a proto se v České republice začínají otevírat další plnicí stanice. Tu nejnovější zprovoznila v Kosmonosech u Mladé Boleslavi skupina GasNet. Tuzemská jednička v distribuci zemního plynu tak navázala na otevření stanice v Klecanech u Prahy, která funguje již od loňského roku.

„Už téměř rok úspěšně provozujeme naši první LNG stanici v Klecanech a vývoj v posledních měsících nás naplňuje optimismem. Počet nákladních aut na zkapalněný zemní plyn v České republice roste. V LNG vidíme velký potenciál a jsme přesvědčeni, že bude hrát klíčovou roli při dosažení emisních cílů v České republice,“ říká Chief Financial Officer skupiny GasNet Thomas Merker.

Do deseti let až 6 900 vozů na LNG



Emise vozidel na LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent. U oxidu uhličitého je snížení asi 20procentní, množství emisí oxidů dusíku je nižší dokonce až o neuvěřitelných 90 procent. Výkon vozů ani komfort řidiče se přitom nemění. Nákladní auta na LNG nabízejí dojezd zhruba 1500 kilometrů se stejnou dobou čerpání jako u dieselu. Náklady na palivo jsou přitom až o dvacet procent nižší.

Do dvou let by měl na základě existujících projektů stoupnout počet veřejných LNG stanic na dvacet. S rozvojem infrastruktury se má také zvýšit počet vozidel využívajících zkapalněný zemní plyn. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by mělo do roku 2030 jezdit v České republice 6 900 nákladních vozidel na LNG.

„Podporujeme rychlé vybudování trhu s LNG v nákladní dopravě a v těchto aktivitách budeme rozhodně pokračovat i nadále. Zprovoznění naší druhé mobilní stanice v Kosmonosech u Mladé Boleslavi je v tomto směru dalším důležitým krokem,“ dodává Thomas Merker.

LNG v Evropě: nulové mýto i spotřební daň



I přes aktuální nárůst popularity Česká republika za jinými evropskými zeměmi ve využívání LNG zaostává. Hlavními tahouny jsou na starém kontinentu Itálie, kde v loňském roce jezdilo na zkapalněný zemní plyn celkem 2 458 vozů, a také Španělsko s 1 887 vozy. Tyto dvě země využívají také nejvíce stanic. Itálie jich aktuálně provozuje 99, Španělsko pak 73.

Velkou výhodou západoevropských firem je podpora, kterou jim poskytuje stát. V Itálii a Německu mohou firmy například využívat státní podporu při nákupu aut. Pořizovací náklady tahačů na LNG jsou totiž asi o třetinu vyšší než u běžných nákladních vozů. Dalšími způsoby podpory jsou úlevy ze silniční daně, mýtného či nulová spotřební daň.

Mohou se na takovou podporu spolehnout také české společnosti? Ne tak docela. I přestože čerpání evropských dotací podpořilo výstavbu tuzemské infrastruktury, v žádných dalších významných podpůrných aktivitách český stát nepokračuje. A to pro rozmach LNG jednoduše nestačí.

„Má-li český dopravce obstát v soutěži se zahraničními konkurenty, kde podpora pro plynová vozidla existuje, je nutné, aby i ČR plnila své záměry s čistou mobilitou a poskytla dopravcům podporu na pořízení vozidel a úlevu z některých provozních poplatků,“ říká generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Skupina GasNet nabízí zájemcům o přechod na LNG komplexní podporu i pomoc. A to úplně zdarma. „Máme strategické know-how. Podíleli jsme se na testování vozů na LNG, spolupracujeme s výrobci i dopravci. Cenné zkušenosti jsme nasbírali na naší první stanici v Klecanech, kde dnes obsluhujeme desítky českých i zahraničních zákazníků. Firmám pomůžeme s vyhodnocením celkové implementace LNG a vytipujeme vhodné trasy s ohledem na infrastrukturu v ČR i zahraničí,“ říká Head of Business Development ze skupiny GasNet Filip Dostál.