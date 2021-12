Garde od MetLife nabízí klientům ještě víc výhod

Nedávno se produktová řada Garde rozrostla o novinku Garde 6.0, která oproti předchozím variantám nabízí řadu výhod a novinek. Jak už jsou klienti zvyklí, i toto pojištění se nabízí v čistě rizikové nebo investiční rezervotvorné variantě, v jejímž rámci je část pojistného investována a vytváří kapitálovou rezervu. Samozřejmostí je také široká škála možných připojištění, které si každý klient volí individuálně podle vlastní potřeby. Vedle už klasických připojištění trvalých následků nebo invalidity mají klienti nově možnost uzavřít např. připojištění závažných mužských či ženských onemocnění zaměřující se na onkologická onemocnění reprodukční soustavy nebo připojištění horních končetin, které je určené zejména lidem, pro něž zranění rukou může znamenat zásadní komplikaci při výkonu jejich povolání, tedy např. pro hudebníky, ilustrátory, chirurgy atd.

Vedle nových připojištění byla v rámci Garde 6.0 aktualizována také nabídka těch stávajících. Například v případě oblíbeného připojištění Trvalých následků úrazu byla navýšena progrese plnění a upravena oceňovací tabulka diagnóz, v případě připojištění Doba nezbytné léčby úrazu byla kompletně přepracována oceňovací tabulka a na jejím základě se nyní automaticky vyplácí plnění za maximální dobu léčby. Došlo také k odstranění některých výluk, například na HIV. Pojistná ochrana byla výrazně posílena v rámci specializovaného připojištění Pro ženy, které nyní nabízí pojistnou ochranu až u 17 vrozených onemocnění dítěte a zároveň vyplácí plnění za jakoukoli metodu asistované reprodukce bez omezení počtu podstoupených cyklů.

„Produktová řada Garde je na trhu už dlouho, takže naši klienti ji velmi dobře znají a spojují si ji s kvalitou a flexibilitou. Zakládáme si na tom, že vycházíme vstříc individuálním potřebám každého jednotlivého klienta a uzpůsobujeme produkt přímo jemu na míru. To je zároveň důvod, proč jednotlivé produktové řady neustále vylepšujeme a přizpůsobujeme aktuální poptávce. Přejeme si totiž našim klientům zajistit maximální možnou pojistnou ochranu, a to produktem, jehož funkce skutečně využijí,“ vysvětluje Miroslav Pechr, Head of Independent Brokers.

Každý, kdo uzavře pojištění u MetLife, navíc může čerpat z řady výhod, protože pojišťovna nabízí svým klientům rozsáhlou nabídku slev a odměn zejména za zdravý životní styl. V rámci programu MetLife Fair mohou klienti se zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. Nárok na ni mají lidé vykonávající méně rizikové povolání, nekuřáci, dárci krve a lidé docházející na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři a vybraným specialistům a věnující se prevenci rakoviny tlustého střeva.