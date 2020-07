GameMine revoluce - už nemusíte kupovat hry

GameMine umožňuje hráčům neomezený přístup k obrovskému katalogu prémiových her pro chytré telefony. Díky této herní platformě již nemusíte kupovat jednu hru - předplatné můžete použít jako u služeb VoD.

Mobilní hry dobývají trh



Mobilní hry jsou v posledních desetiletích jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Od doby jednoduchých „java her“ prošly až do dnešních dnů mnohými fázemi vývoje, a pokud jde o hratelnost, grafiku a zvukový design, nejsou pozadu za počítačovými a konzolovými hrami.

Další výhodou mobilních her je schopnost hrát kdekoli a bez omezení - na cestě do školy nebo do práce, o přestávce, na dlouhé cestě... Podle různých zdrojů má dnes asi 50 % videoherního trhu hodnotu 160 miliard dolarů. Analytici předpovídají, že trh videoher bude v následujících letech dynamicky růst, včetně oblasti mobilních her.

Vývoj mobilních her se ale nepyšní jen množstvím vydaných nových herních titulů, ale také novými distribučními modely. Hráči si stále více uvědomují, že nákup mnoha různých her v obchodech není nejvýhodnější z hlediska rozpočtu. Co kdybyste měli neomezený přístup k obrovskému katalogu her a odtud si vybírali své oblíbené tituly a platili pouze jedno předplatné? Bez reklam a skrytých dotací na předměty, dovednosti nebo úrovně... Je to jen bláhový sen mobilního hráče? Naopak, takovou nabídku již můžete využít!

Revoluce předplatného GameMine

GameMine přichází s myšlenkou distribuce mobilních her v předplatném modelu místo toho, aby se prodávaly jedna po druhé. GameMine je americký distributor her se sídlem v Los Angeles, který od roku 2017 neustále rozšiřuje svou nabídku titulů dostupných v herním katalogu a navazuje spolupráci s vývojáři a mobilními operátory z celého světa. GameMine je někdy srovnáván s Netflixem, protože místo nákupu her jedné po druhé můžete GameMine používat pouze na základě předplatného. Stejně jako u služeb VoD si můžete vybrat, které hry budete hrát.

A že je z čeho vybírat! Na výběr máte více než 1400 her! To je hodně - i když jste skutečný herní geek, testování každé z nich, když jí věnujete jeden den, vám zabere více než dva a půl roku. Nákup každé hry z tak bohatého katalogu v tradičním modelu (například v obchodě s aplikacemi) by neměl smysl.

Co je zde velmi důležité, je to, že hry jsou k dispozici v plné verzi - takže se nejedná o demo nebo první úroveň s požadavkem na odemknutí dalších. Neexistují také žádné platby za předměty, hrdiny nebo jejich schopnosti - takže hráč plně využívá vybranou hru. A co reklamy? Můžete na ně zapomenout. Vaši zábavu nic nezastaví.

Hry na GameMine lze streamovat online. To poskytuje velkou flexibilitu - v první řadě se nemusíte obávat, že po instalaci mnoha her bude váš smartphone hlásit nedostatek místa. Tento model sdílení mobilního hraní na chytrých telefonech se osvědčil. GameMine právě používají 3 miliony spokojených uživatelů.

Nejprve… Co jsou mobilní prémiové služby a jak fungují?

Téměř všichni mobilní operátoři nabízejí prémiové služby, což znamená, že můžete za různé služby platit. V České republice přináší O2 svým zákazníkům bezpečný a snadný způsob, jak platit za aplikace, hry, hudbu, parkování, jízdné a mnoho dalšího. Jak to tedy funguje? Stačí si zapnout možnost platit prostřednictvím fakturace O2 v samoobsluze online. Poté jednoduše vyberete službu nebo aplikaci a platíte za ně prostřednictvím fakturace O2. Všechny provedené transakce najdete v měsíčním vyúčtování. Je to rychlá a snadná transakce bez nutnosti zadávání údajů o kartě. Mezi nejoblíbenější služby, které můžete platit přes O2, patří Google Play, Spotify Premium, YouTube Premium, AppStore, Apple Arcade, Mobile4Fun a GameMine.

Jak získat předplatné GameMine?

Stačí jen kliknout na aktivační stránku GameMine a postupovat dle pokynů. Klikněte na tlačítko Pokračovat a potvrďte objednávku předplatného. Následně ještě potvrďte aktivaci. Prvních 24 hodin od aktivace předplatného máte v herním portálu 2 hry zdarma na vyzkoušení. V případě, že jste si využívání služby rozmysleli, můžete ji snadno zrušit. Kontaktujte zákaznickou podporu, kde vám ochotně pomohou.

Přihlášením k odběru služby autorizujete herní portál GameMine, aby vám účtoval poplatky pro mobilní předplacenou službu prostřednictvím svého mobilního operátora. Nepotřebujete tak pro transakci kreditní kartu. V České republice v současné době podporuje portál GameMine operátor O2. Pro postup krok za krokem klikněte zde.

V případě, že jste si objednali předplatné omylem a chcete jej zastavit, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu GameMine buď e-mailem (cz@gmhelp.cc), telefonním číslem zdarma (+ 420-228885939) nebo vyplněním formuláře zde.

