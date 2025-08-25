Galerie Butovice přináší nové obchody, služby i kulturní zážitky

Nová dětská ambulance Dr. Bear Clinic přináší komplexní péči pro děti a mladistvé s důrazem na špičkové lékařské postupy, moderní technologie a empatický přístup personálu. Klinika v prvním patře Galerie Butovice nabízí dlouhé ordinační hodiny včetně večerů, preventivní prohlídky, očkování či ultrazvuková vyšetření.
Mimo kliniku Dr. Bear Clinic se mohou zákazníci potěšit návštěvou květinářství Floristik Art, kde se setkává láska k přírodě s uměním. Kromě luxusních květinových vazeb obchod nabízí i stylové doplňky, dárkové předměty či výběrová vína.
O dokonalý relax, kosmetické služby a péči o tělo pak pečuje salón Beauty and Spa. Nová provozovna nabízí širokou škálu procedur od pečující manikúry a pedikúry přes kosmetické rituály až po příjemné masáže. Zákazníci mohou využít nejen individuálních služeb, ale také speciálních balíčků pro kompletní péči o krásu a odpočinek.
Galerie Butovice letos prošla i dalšími změnami – nedávno zde otevřela elektro prodejna Datart s nejnovějším konceptem, značkový obchod Eta se přestěhoval do nových prostor a své místo změnilo i oblíbené Království hraček Bambule. Již během září navíc návštěvníky čeká přivítání dalších atraktivních nájemců, například oblíbenou prodejnu značky Tedi.
Butky Park s koncerty a bohatou nabídkou pro děti i dospělé
Novinky přináší také venkovní Butky Park, který se stal místem příjemného setkávání a aktivního trávení volného času. Nově zde návštěvníci najdou útulné Ríšovo bistro & café, které nabízí rychlé občerstvení, domácí sendviče, nápoje a čerstvě rolovanou zmrzlinu. Velkou oblibu si získal i nový Party altán, jenž představuje ideální prostor pro pořádání rodinných oslav, workshopů či neformálních setkání s přáteli nebo kolegy. K dispozici je také multifunkční hřiště, kde si lze zahrát volejbal, nohejbal či basketbal.
V průběhu srpna a září se uskuteční i koncerty Tomáše Kluse (27.8.), Vesny (19.9.) v rámci legendárního Prague Open Air festivalu. V rámci oslav 20. Narozenin Galerie Butovice, se pak návštěvníci mohou těšit 20. Září na koncerty Kapitána Dema a Slzy Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.galerie-butovice.cz.