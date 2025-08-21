Galerie Butovice přináší nové obchody a služby

Galerie Butovice, která je moderním a pulzujícím nákupním centrem nejen pro obyvatele Prahy 5 a 13, rozšířila svoji nabídku a přivítala nové nájemce.

Galerie Butovice přináší nové obchody a služby | foto: ČTK

Nově zde byla otevřena pediatrická klinika Dr. Bear Clinic, prémiové květinářství Floristik Art a salón Beauty and Spa. Na novinky se mohou těšit i návštěvníci Butky Parku.

„Galerie Butovice na ploše přes 50 tisíc metrů čtverečních aktuálně nabízí více než 90 obchodů, restaurací a služeb a je atraktivní jak pro návštěvníky, tak i nájemce,“ říká Michaela Šlégrová, center manažerka OC Galerie Butovice. „Neustále pracujeme na rozšiřování a zlepšování naší nabídky, ať už jde o obchody, služby, gastro možnosti či příležitosti pro trávení volného času, a nové značky jsou důkazem, že jsme na správné cestě.“

Nová dětská ambulance Dr. Bear Clinic přináší komplexní péči pro děti a mladistvé s důrazem na špičkové lékařské postupy, moderní technologie a empatický přístup personálu. Klinika, která sídlí v prvním patře Galerie Butovice, nabízí dlouhé ordinační hodiny včetně večerů, preventivní prohlídky, očkování či ultrazvuková vyšetření. Rodiče ocení možnost online konzultací a objednávek termínů online.

Mimo kliniku Dr. Bear Clinic se mohou zákazníci potěšit návštěvou květinářství Floristik Art, kde se setkává láska k přírodě s uměním. Kromě luxusních květinových vazeb obchod nabízí i stylové doplňky, dárkové předměty či výběrová vína.

O dokonalý relax, kosmetické služby a péči o tělo pak pečuje salón Beauty and Spa. Nová provozovna nabízí širokou škálu procedur od pečující manikúry a pedikúry přes kosmetické rituály až po příjemné masáže. Zákazníci mohou využít nejen individuálních služeb, ale také speciálních balíčků pro kompletní péči o krásu a odpočinek.

Galerie Butovice letos prošla i dalšími změnami – nedávno zde otevřela elektro prodejna Datart s nejnovějším konceptem, značkový obchod Eta se přestěhoval do nových prostor a své místo změnilo i oblíbené Království hraček Bambule. Již během září navíc návštěvníky čeká přivítání dalších atraktivních nájemců, například oblíbenou prodejnu značky Tedi.

Butky Park s atraktivní nabídkou pro děti i dospělé

Novinky přináší také venkovní Butky Park, který se stal místem příjemného setkávání a aktivního trávení volného času. Nově zde návštěvníci najdou útulné Ríšovo bistro & café, které nabízí rychlé občerstvení, domácí sendviče, nápoje a čerstvě rolovanou zmrzlinu. Velkou oblibu si získal i nový Party altán, jenž představuje ideální prostor pro pořádání rodinných oslav, workshopů či neformálních setkání s přáteli nebo kolegy. V jednom spojuje jak zázemí a atrakce Butky Parku, tak i tolik vyhledávané soukromí.

K dispozici je také multifunkční hřiště, kde si lze zahrát volejbal, nohejbal či basketbal. Po celé léto pak Butky Park nabízí zdarma pravidelná úterní divadelní představení pro děti, která probíhají v příjemném prostředí nedaleko občerstvení a v případě nepřízně počasí se přesouvají do Galerie Butovice.

Další informace včetně rezervací multifunkčního hřiště či Párty Altánu jsou k dispozici na webových stránkách www.galerie-butovice.cz.

