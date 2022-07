Galaxy S22 O2 TV Sport edice potěší. Kromě telefonu ukrývá řadu dárků

Limitovaná edice, vyrobená v omezeném a symbolickém počtu 222 kusů, obsahuje kromě samotného špičkového telefonu Samsung Galaxy S22 128GB i atraktivní doplňky ze světa sportu a příslušenství.

„Chtěli jsme vytvořit jedinečnou edici, která posune radost z nákupu telefonu o úroveň výš. Do jednoho balíku jsme spojili to nejzajímavější, co nabízíme,“ přibližuje „limitku“ Václav Dostál, který má v O 2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení.

A to se skutečně povedlo, na první pohled vypadá balení moderně a elegantně. Po otevření zajásá každý opravdový sportovní fanoušek, protože limitovaná edice k telefonu přidává balíček O 2 TV Sport Plus na rok zdarma. Dvanáct měsíců tak zákazník může sledovat sportovní utkání v HD kvalitě na osmi prémiových kanálech – O 2 TV Sport, O 2 TV Fotbal, O 2 TV Tenis, Premier Sport 1, Premier Sport 2, ČT Sport, Nova Sport 3 a Nova Sport 4.

Součástí balení je i 100GB SIM karta, kterou majitel může vložit třeba do tabletu a sledovat tak novinky ze světa sportu všude a nezávisle na Wi-Fi.

Největším lákadlem je balíček O2 TV Sport Plus na rok zdarma a 100GB SIM karta | Společnost O2

Bez dresu ani ránu

Sport je neodmyslitelně spjat se zábavu, námahou, míčem nebo pukem. A chybět nesmí samozřejmě ani dres. Konkrétně O 2 TV Sport dres společně se sportovní lahví také čeká na svého majitele v Galaxy S22 O 2 TV Sport edici. Trikot z kvalitního materiálu tak udělá z každého běžného cvičení nebo gaučového fandění prvotřídní sportovní zážitek.

„Zákazník k černému telefonu Samsung Galaxy S22 dostane rovnou celou nutnou výbavu, tedy nabíječku a transparentní kryt. Telefon tak může vybalit a začít hned používat,“ doplňuje výčet dárků Václav Dostál.

Symbolickou třešničkou na dortu je klíčenka ve tvaru telefonu Samsung Galaxy S22 s unikátním výrobním číslem, která zakončuje dlouhý seznam dárků v limitované edice. A cena? Celá Samsung Galaxy S22 O 2 TV Sport edice stojí jako telefon samotný – tedy 21 989 korun.

Všechny sportovce potěší lahev i dres z kvalitního materiálu | Společnost O2

Vlajková loď připlouvá

Nadupaný Samsung Galaxy S22 je velikostně příjemný telefon vytvořený z prémiových materiálů (rám je z kovu a zadní strana ze skla) a lze ho pohodlně ovládat jednou rukou. Tři zadní kamery zaručují kvalitní videa i fotografie, které zachytí i drobný detail a barvy na nich působí přirozeně. Má i 3x optický zoom a ultraširoký snímač, který má průměrný záběr 120 stupňů. Baterie vydrží celý den a osmijádrový procesor Exynos v kombinaci s 8 GB RAM zaručuje skvělý výkon telefonu.